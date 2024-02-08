Учёные заподозрили, что Земля когда-то была плоской
К неожиданному выводу астрофизики пришли, когда с помощью компьютерного моделирования воссоздали процесс формирования планет.
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Планеты могут иметь сильно уплощённую форму, заявили астрофизики из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания). Они пояснили, что теоретически так может происходить в начале формирования миров в протопланетном облаке.
Это облако имеет форму диска. Учёные рассматривают две версии того, как именно в этом диске образуются планеты. Первая гипотеза предполагает, что ядро будущего небесного тела постепенно собирает вокруг себя всё больше частиц и таким образом растёт. Согласно второй теории, сам протопланетный диск разделяется на фрагменты из-за того, что вещество в нём распределено неравномерно и от этого возникает так называемая гравитационная нестабильность. Эта версия привлекает учёных тем, что позволяет крупным планетам рождаться гораздо быстрее, чем первым способом. Возле очень молодых звёзд в космосе иногда замечают уже хорошо сформированные газовые гиганты, и учёные недоумевают, как эти планеты успевают вобрать в себя столько вещества за такой короткий срок.
Исследователи решили воссоздать процесс рождения планет по этому второму сценарию. Проведённое с этой целью сложное компьютерное моделирование показало, что в таком случае в начале своего формирования мир должен иметь форму сплюснутого сфероида и лишь со временем стать достаточно ровным шаром.
Астрономы говорят, что теперь требуется найти в космосе зарождающуюся планету именно такой формы. Если это произойдёт, это докажет правомерность версии формирования планет из-за разделения протопланетного диска на части.