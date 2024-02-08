Регион

Уведомления отключены

Такер Карлсон в Москве
Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

ВСУ оказались в тупике и рассчитывают только на наёмников

Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена Мужества

"Десять к одному": Американские СМИ узнали о снарядном голоде ВСУ на фронте

Работавший на СБУ житель Красноярска получил 13 лет колонии за госизмену

В Сенате США заблокировали понравившийся Байдену пакет помощи для Киева

Жители Азербайджана вышли на улицы праздновать победу Алиева на выборах президента

В Ижевске объяснили причину громкого взрыва в пригороде

Роспотребнадзор проверил уровень радиации после утечки воды на "Фукусиме-1"

Почта России временно приостановила наземную доставку в 24 страны Европы

ПВО сбила ещё пять "Вампиров" над Белгородской областью

Учёные заподозрили, что Земля когда-то была плоской

К неожиданному выводу астрофизики пришли, когда с помощью компьютерного моделирования воссоздали процесс формирования планет.

8 февраля, 07:30
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Планеты могут иметь сильно уплощённую форму, заявили астрофизики из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания). Они пояснили, что теоретически так может происходить в начале формирования миров в протопланетном облаке.

Это облако имеет форму диска. Учёные рассматривают две версии того, как именно в этом диске образуются планеты. Первая гипотеза предполагает, что ядро будущего небесного тела постепенно собирает вокруг себя всё больше частиц и таким образом растёт. Согласно второй теории, сам протопланетный диск разделяется на фрагменты из-за того, что вещество в нём распределено неравномерно и от этого возникает так называемая гравитационная нестабильность. Эта версия привлекает учёных тем, что позволяет крупным планетам рождаться гораздо быстрее, чем первым способом. Возле очень молодых звёзд в космосе иногда замечают уже хорошо сформированные газовые гиганты, и учёные недоумевают, как эти планеты успевают вобрать в себя столько вещества за такой короткий срок.

Исследователи решили воссоздать процесс рождения планет по этому второму сценарию. Проведённое с этой целью сложное компьютерное моделирование показало, что в таком случае в начале своего формирования мир должен иметь форму сплюснутого сфероида и лишь со временем стать достаточно ровным шаром.

Астрономы говорят, что теперь требуется найти в космосе зарождающуюся планету именно такой формы. Если это произойдёт, это докажет правомерность версии формирования планет из-за разделения протопланетного диска на части.

Специально для плоскоземельников: как без полёта в космос убедиться, что Земля круглая
Специально для плоскоземельников: как без полёта в космос убедиться, что Земля круглая
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!