Учёные заподозрили, что Земля когда-то была плоской

Это облако имеет форму диска. Учёные рассматривают две версии того, как именно в этом диске образуются планеты. Первая гипотеза предполагает, что ядро будущего небесного тела постепенно собирает вокруг себя всё больше частиц и таким образом растёт. Согласно второй теории, сам протопланетный диск разделяется на фрагменты из-за того, что вещество в нём распределено неравномерно и от этого возникает так называемая гравитационная нестабильность. Эта версия привлекает учёных тем, что позволяет крупным планетам рождаться гораздо быстрее, чем первым способом. Возле очень молодых звёзд в космосе иногда замечают уже хорошо сформированные газовые гиганты, и учёные недоумевают, как эти планеты успевают вобрать в себя столько вещества за такой короткий срок.