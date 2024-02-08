ВС Белоруссии рассматривает дело участника бойни в Хатыни, скрывавшегося в Канаде

В деле 35 томов, по нему проходят около 40 свидетелей, в Верховный суд Белоруссии его направлял генпрокурор республики Андрей Швед. В белорусской деревне Хатынь, напомним, в марте 1943 года были убиты 149 гражданских лиц, в том числе 75 несовершеннолетних, а также уничтожены все жилые дома. Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении населённого пункта. После Второй мировой войны он уехал в Канаду, где прожил более 60 лет и не понёс за свои действия никакого наказания, так как власти страны отказывали России в его выдаче (против военного преступника в нашей стране тоже было заведено дело по статье "Геноцид"). Катрюк умер весной 2015-го, на момент смерти ему было 93 года.