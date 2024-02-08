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8 февраля, 13:08

Блогера Reeflay, на чьём стриме умерла девушка, досрочно выпустили из колонии

Осуждённого за гибель девушки на стриме Reeflay перевели в исправительный центр

Стример Reeflay (Станислав Решетняк). Обложка © VK / Stas Reshetnikov

Стример Reeflay (Станислав Решетняк). Обложка © VK / Stas Reshetnikov

Блогера Reeflay (Станислав Решетняк), у которого на стриме погибла девушка, перевели из колонии в исправительный центр. Об этом сообщает RT.

Напомним, трагедия с подругой 33-летнего мужчины произошла в конце 2020 года. Сначала он избил девушку, а затем выгнал на несколько часов на мороз. В апреле 2021-го Решетняка приговорили к шести годам колонии строгого режима. При этом спустя три года блогер попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы.

В заключении стример обучился на швею и повара и получил 18 поощрений, поэтому суд встал на его сторону. При этом прокуратура пыталась оспорить решение. Накануне блогер напомнил о себе в соцсетях, опубликовав фото с голым торсом и подписав его "Шалом".

Блогер Reeflay (Станислав Решетняк). Фото © VK / Stas Reshetnikov

Блогер Reeflay (Станислав Решетняк). Фото © VK / Stas Reshetnikov

Тихая, скромная, обожала животных. Соседи рассказали об умершей во время стрима девушке
Тихая, скромная, обожала животных. Соседи рассказали об умершей во время стрима девушке

Как сообщал Life.ru, стрим, который запечатлел смерть девушки Валентины, Решетняк вёл из своего дома 2 декабря 2020 года. Перед этим пьяный блогер демонстративно издевался над подругой. После смерти у неё выявили закрытую черепно-мозговая травму и множественные кровоподтёки. На заседании суда мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а во время оглашения приговора не смог сдержать слёз.

Никита Осипов
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