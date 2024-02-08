Блогера Reeflay, на чьём стриме умерла девушка, досрочно выпустили из колонии
Осуждённого за гибель девушки на стриме Reeflay перевели в исправительный центр
Стример Reeflay (Станислав Решетняк). Обложка © VK / Stas Reshetnikov
Блогера Reeflay (Станислав Решетняк), у которого на стриме погибла девушка, перевели из колонии в исправительный центр. Об этом сообщает RT.
Напомним, трагедия с подругой 33-летнего мужчины произошла в конце 2020 года. Сначала он избил девушку, а затем выгнал на несколько часов на мороз. В апреле 2021-го Решетняка приговорили к шести годам колонии строгого режима. При этом спустя три года блогер попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы.
В заключении стример обучился на швею и повара и получил 18 поощрений, поэтому суд встал на его сторону. При этом прокуратура пыталась оспорить решение. Накануне блогер напомнил о себе в соцсетях, опубликовав фото с голым торсом и подписав его "Шалом".
Блогер Reeflay (Станислав Решетняк). Фото © VK / Stas Reshetnikov
Как сообщал Life.ru, стрим, который запечатлел смерть девушки Валентины, Решетняк вёл из своего дома 2 декабря 2020 года. Перед этим пьяный блогер демонстративно издевался над подругой. После смерти у неё выявили закрытую черепно-мозговая травму и множественные кровоподтёки. На заседании суда мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а во время оглашения приговора не смог сдержать слёз.