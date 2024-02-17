День российских студотрядов, День кадета, Никола Студёный: Праздники и приметы 17 февраля 17 февраля 2024 года сразу два праздника в России посвящены тем, кто будет определять будущее страны. Также на эту дату приходится профессиональный день военнослужащих, от качества службы которых зависит боеспособность всей армии. 16 февраля, 21:01 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Обложка © Трудкрут.рф

День российских студенческих отрядов

17 февраля в России свой праздник отмечают члены уникальной молодёжной организации — на эту дату приходится День российских студенческих отрядов. Несколько фактов о нём: это официальный российский праздник;

установлен указом Президента РФ в 2015 году;

ежегодно отмечается 17 февраля, по календарю не смещается;

приурочен к дате основания движения в двухтысячных годах.

Молодёжное общероссийское общественное движение "Российские студенческие отряды" формально относительно молодое — оно было создано 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов. Однако на деле его история куда богаче и насчитывает около 60 лет, ведь такое молодёжное движение появилось ещё во времена СССР. Через его школу прошло более 18 миллионов человек.

Студенческое движение в Советском Союзе стало в некотором смысле одной из визитных карточек страны. Отряды учащихся внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР. Они участвовали в масштабных проектах освоения труднодоступных территорий, общесоюзных строек, проведения Олимпиады-80, становились настоящей кузницей кадров. Многие студенты получали первые практические навыки, начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческом стройотряде. Всего за советский период через это движение прошло около 13 миллионов человек.

Сегодняшний праздник посвящён каждому бойцу студенческих отрядов всех поколений. В эту дату принято надевать бойцовку — форменную куртку, которую носят молодые люди, участвующие в таких проектах. По всей стране проходят торжественные и массовые мероприятия. А ещё 17 февраля считается официальным днём старта агитационной кампании в студенческие отряды, то есть это также дата старта набора студентов.

День кадета

17 февраля отмечается День кадета. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На 17 февраля в России приходится ещё один праздник, посвящённый тем, кто будет формировать будущее нашей страны, — День российского кадета. Рассказываем о нём: это неофициальный российский праздник;

ежегодно отмечается 17 февраля, по календарю не сдвигается;

приурочен к дате трёхвековой давности, с которой принято вести отсчёт истории кадетства.

17 февраля 1732 года императрица Анна Иоанновна утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихом план устройства в Петербурге "Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей". Эта дата теперь и считается началом становления кадетства в России, на неё приходится День российского кадета.

Правда, есть другой вариант — 14 января, и эта дата связана с ещё более ранним периодом — временем правления императора Петра I. 14 января 1701 года по его указу в Москве была основана "Школа навигацких и математических наук", ставшая прообразом Морского кадетского корпуса.

Изначально под кадетским корпусом понимали военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки юношей к военной карьере. Просуществовав два века в Российской империи, такие учреждения были почти полностью упразднены в советское время, но только чтобы возродиться после развала СССР. Сейчас в нашей стране действуют кадетские училища, корпуса, школы, классы, причём при разных ведомствах — Минобороны, МЧС, МВД, Следственном комитете. Обучение там проходят уже не только мальчики, но и девочки. Конкурс туда обычно большой.

Дню российского кадета обычно посвящены различные праздничные мероприятия по всей стране. Так, в Москве в музее на Поклонной горе пройдёт торжественная церемония принятия клятвы. В течение дня учащиеся кадетского класса московской школы будут нести почётную вахту и возложат цветы к огню памяти и славы.

День спонтанного проявления доброты

17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Фото © Freepik

17 февраля в России можно отметить праздник, название которого говорит само за себя, — День спонтанного проявления доброты. Вот что известно о нём: это международный неофициальный праздник;

появился в США, откуда распространился по миру;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 17 февраля.

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) был учреждён в США по инициативе международных благотворительных организаций. Их идею высоко оценили, и теперь этот праздник известен в других странах, в том числе в России.

Каких-либо установленных правил, касающихся этого дня, нет. Суть проста: в эту дату нужно постараться так или иначе проявить доброту без предварительной подготовки. Сделать этом можно как угодно — помочь вытащить автомобиль из снега, донести тяжёлые сумки, пожертвовать на благотворительность и так далее. Также ко Дню спонтанного проявления доброты обычно приурочены различные кампании от фондов помощи.

Кстати, учёные говорят, что у людей, пребывающих в хорошем настроении, проявляющих доброту, понижено содержание гормона стресса — кортизола. А гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Психологи из Университета Франкфурта-на-Майне недавно пришли к выводу, что ненастоящая доброта и наигранное дружелюбие могут привести к стрессу, депрессии и даже серьёзным психологическим травмам.

ВЦИОМ же выяснил, что 28% россиян считают добрым человека, который готов помочь и поддержать, а 27% — отзывчивого, небезразличного к другим (27%).

День Службы горючего Вооружённых сил России

17 февраля отмечается День Службы горючего Вооружённых сил России. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

17 февраля в России свой праздник отмечают военные специалисты, без работы которых немыслима современная армия. Речь о Дне Службы горючего Вооружённых сил России: это официальный российский ведомственный профессиональный праздник;

ежегодно отмечается 17 февраля, по календарю не смещается;

приурочен к дате основания такой службы в СССР.

Служба горючего Вооружённых сил России выполняет одну из важнейших задач в обеспечении боевой готовности армии — поставляет в войска горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ракетное топливо. День Службы горючего ВС РФ отмечается 17 февраля, поскольку в 1936 году в эту дату по приказу Народного комиссара обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего Вооружённых сил СССР. Первым серьёзным испытанием для неё стало обеспечение топливом боевых действий у озера Хасан. А в суровые годы Великой Отечественной войны армия и флот израсходовали свыше 16 млн тонн различных сортов ГСМ.

В наше время в Вооружённых силах применяется более 200 марок горюче-смазочных материалов, их расход составляет миллионы тонн в год. Служба горючего применяет специальную технику. Например, бронированные автомобильные топливозаправщики, которые могут массово заправлять другую технику. В интересах армии работает научно-исследовательский институт химмотологии. Он проводит испытания компонентов ракетного топлива, горюче-смазочных материалов и технических средств нефтепродуктообеспечения. Подобные учреждения есть кроме России только у США, Германии и Франции. Так, отечественные специалисты создали арктическое топливо, которое можно принять при температуре -65 °С и оно не вызывает проблем с запуском двигателей.

Особую важность работа Службы горючего представляет сейчас, в ходе специальной военной операции. Многие военнослужащие службы сегодня встречают свой праздник на боевом посту.

День памяти преподобного Николая Исповедника

17 февраля Русская православная церковь чтит память преподобного Николая Студита — святого, византийского религиозного деятеля, игумена Студийского монастыря, который жил в IX веке. Он родился на Крите, был отправлен в Константинополь на обучение и там по окончании монастырского училища ушёл в монахи. Через несколько лет доучился до священного сана. Во время гонений на почитающих иконы при императоре Льве Армянине преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита. Он не раз бывал в темницах и подвергался истязаниям, становился узником в Студийском монастыре, которым до этого руководил. Согласно преданию, за свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его смерти.

Приметы 17 февраля

Никола Студёный

В народе этот день называли Никола Студёный. С именем святого в народе связывали наступление морозов перед потеплением, по погоде в эту дату судили, когда они отступят. На Николу было принято заниматься домашними делами — это считалось залогом достатка. Крестьяне старались по возможности никуда не ходить — начинался период "звериных свадеб": и волков боялись, и тёмных сил. Считалось, что в этот день нужно избегать красных нарядов, иначе можно привлечь беду. В день Николы под запретом посещение бани. На Руси верили, что в парной человек может серьёзно обжечься или даже задохнуться.

Погодные приметы 17 февраля

Лес потемнел — к оттепели.

Туман стелется по земле — к снегопаду.

Туман высоко — к потеплению.

Ветви весь день покрыты инеем — быть богатому урожаю.

Именины 17 февраля

17 февраля именины может отмечать актёр Юрий Стоянов. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Сегодня, 17 февраля, именины могут отмечать: Александр

Алексей

Андрей

Анна

Аркадий

Борис

Василий

Георгий

Дмитрий

Екатерина

Иван

Иосиф

Кирилл

Мефодий

Михаил

Николай

Пётр

Серафим

Сергей

Сидор

Фёдор

Юрий.

Авторы Вадим Андреев