День российских студотрядов, День кадета, Никола Студёный: Праздники и приметы 17 февраля
17 февраля 2024 года сразу два праздника в России посвящены тем, кто будет определять будущее страны. Также на эту дату приходится профессиональный день военнослужащих, от качества службы которых зависит боеспособность всей армии.
17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Обложка © Трудкрут.рф
День российских студенческих отрядов
17 февраля в России свой праздник отмечают члены уникальной молодёжной организации — на эту дату приходится День российских студенческих отрядов. Несколько фактов о нём:
- это официальный российский праздник;
- установлен указом Президента РФ в 2015 году;
- ежегодно отмечается 17 февраля, по календарю не смещается;
- приурочен к дате основания движения в двухтысячных годах.
Молодёжное общероссийское общественное движение "Российские студенческие отряды" формально относительно молодое — оно было создано 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов. Однако на деле его история куда богаче и насчитывает около 60 лет, ведь такое молодёжное движение появилось ещё во времена СССР. Через его школу прошло более 18 миллионов человек.
Студенческое движение в Советском Союзе стало в некотором смысле одной из визитных карточек страны. Отряды учащихся внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР. Они участвовали в масштабных проектах освоения труднодоступных территорий, общесоюзных строек, проведения Олимпиады-80, становились настоящей кузницей кадров. Многие студенты получали первые практические навыки, начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческом стройотряде. Всего за советский период через это движение прошло около 13 миллионов человек.
Сегодняшний праздник посвящён каждому бойцу студенческих отрядов всех поколений. В эту дату принято надевать бойцовку — форменную куртку, которую носят молодые люди, участвующие в таких проектах. По всей стране проходят торжественные и массовые мероприятия. А ещё 17 февраля считается официальным днём старта агитационной кампании в студенческие отряды, то есть это также дата старта набора студентов.
День кадета
17 февраля отмечается День кадета. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На 17 февраля в России приходится ещё один праздник, посвящённый тем, кто будет формировать будущее нашей страны, — День российского кадета. Рассказываем о нём:
- это неофициальный российский праздник;
- ежегодно отмечается 17 февраля, по календарю не сдвигается;
- приурочен к дате трёхвековой давности, с которой принято вести отсчёт истории кадетства.
17 февраля 1732 года императрица Анна Иоанновна утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихом план устройства в Петербурге "Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей". Эта дата теперь и считается началом становления кадетства в России, на неё приходится День российского кадета.
Правда, есть другой вариант — 14 января, и эта дата связана с ещё более ранним периодом — временем правления императора Петра I. 14 января 1701 года по его указу в Москве была основана "Школа навигацких и математических наук", ставшая прообразом Морского кадетского корпуса.
Изначально под кадетским корпусом понимали военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки юношей к военной карьере. Просуществовав два века в Российской империи, такие учреждения были почти полностью упразднены в советское время, но только чтобы возродиться после развала СССР. Сейчас в нашей стране действуют кадетские училища, корпуса, школы, классы, причём при разных ведомствах — Минобороны, МЧС, МВД, Следственном комитете. Обучение там проходят уже не только мальчики, но и девочки. Конкурс туда обычно большой.
Дню российского кадета обычно посвящены различные праздничные мероприятия по всей стране. Так, в Москве в музее на Поклонной горе пройдёт торжественная церемония принятия клятвы. В течение дня учащиеся кадетского класса московской школы будут нести почётную вахту и возложат цветы к огню памяти и славы.
День спонтанного проявления доброты
17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Фото © Freepik
17 февраля в России можно отметить праздник, название которого говорит само за себя, — День спонтанного проявления доброты. Вот что известно о нём:
- это международный неофициальный праздник;
- появился в США, откуда распространился по миру;
- отмечается ежегодно в фиксированную дату — 17 февраля.
День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) был учреждён в США по инициативе международных благотворительных организаций. Их идею высоко оценили, и теперь этот праздник известен в других странах, в том числе в России.
Каких-либо установленных правил, касающихся этого дня, нет. Суть проста: в эту дату нужно постараться так или иначе проявить доброту без предварительной подготовки. Сделать этом можно как угодно — помочь вытащить автомобиль из снега, донести тяжёлые сумки, пожертвовать на благотворительность и так далее. Также ко Дню спонтанного проявления доброты обычно приурочены различные кампании от фондов помощи.
Кстати, учёные говорят, что у людей, пребывающих в хорошем настроении, проявляющих доброту, понижено содержание гормона стресса — кортизола. А гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Психологи из Университета Франкфурта-на-Майне недавно пришли к выводу, что ненастоящая доброта и наигранное дружелюбие могут привести к стрессу, депрессии и даже серьёзным психологическим травмам.
ВЦИОМ же выяснил, что 28% россиян считают добрым человека, который готов помочь и поддержать, а 27% — отзывчивого, небезразличного к другим (27%).
День Службы горючего Вооружённых сил России
17 февраля отмечается День Службы горючего Вооружённых сил России. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
17 февраля в России свой праздник отмечают военные специалисты, без работы которых немыслима современная армия. Речь о Дне Службы горючего Вооружённых сил России:
- это официальный российский ведомственный профессиональный праздник;
- ежегодно отмечается 17 февраля, по календарю не смещается;
- приурочен к дате основания такой службы в СССР.
Служба горючего Вооружённых сил России выполняет одну из важнейших задач в обеспечении боевой готовности армии — поставляет в войска горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ракетное топливо. День Службы горючего ВС РФ отмечается 17 февраля, поскольку в 1936 году в эту дату по приказу Народного комиссара обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего Вооружённых сил СССР. Первым серьёзным испытанием для неё стало обеспечение топливом боевых действий у озера Хасан. А в суровые годы Великой Отечественной войны армия и флот израсходовали свыше 16 млн тонн различных сортов ГСМ.
В наше время в Вооружённых силах применяется более 200 марок горюче-смазочных материалов, их расход составляет миллионы тонн в год. Служба горючего применяет специальную технику. Например, бронированные автомобильные топливозаправщики, которые могут массово заправлять другую технику. В интересах армии работает научно-исследовательский институт химмотологии. Он проводит испытания компонентов ракетного топлива, горюче-смазочных материалов и технических средств нефтепродуктообеспечения. Подобные учреждения есть кроме России только у США, Германии и Франции. Так, отечественные специалисты создали арктическое топливо, которое можно принять при температуре -65 °С и оно не вызывает проблем с запуском двигателей.
Особую важность работа Службы горючего представляет сейчас, в ходе специальной военной операции. Многие военнослужащие службы сегодня встречают свой праздник на боевом посту.
День памяти преподобного Николая Исповедника
17 февраля Русская православная церковь чтит память преподобного Николая Студита — святого, византийского религиозного деятеля, игумена Студийского монастыря, который жил в IX веке. Он родился на Крите, был отправлен в Константинополь на обучение и там по окончании монастырского училища ушёл в монахи. Через несколько лет доучился до священного сана. Во время гонений на почитающих иконы при императоре Льве Армянине преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита. Он не раз бывал в темницах и подвергался истязаниям, становился узником в Студийском монастыре, которым до этого руководил. Согласно преданию, за свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его смерти.
Приметы 17 февраля
Никола Студёный
В народе этот день называли Никола Студёный. С именем святого в народе связывали наступление морозов перед потеплением, по погоде в эту дату судили, когда они отступят. На Николу было принято заниматься домашними делами — это считалось залогом достатка. Крестьяне старались по возможности никуда не ходить — начинался период "звериных свадеб": и волков боялись, и тёмных сил. Считалось, что в этот день нужно избегать красных нарядов, иначе можно привлечь беду. В день Николы под запретом посещение бани. На Руси верили, что в парной человек может серьёзно обжечься или даже задохнуться.
Погодные приметы 17 февраля
- Лес потемнел — к оттепели.
- Туман стелется по земле — к снегопаду.
- Туман высоко — к потеплению.
- Ветви весь день покрыты инеем — быть богатому урожаю.
Именины 17 февраля
17 февраля именины может отмечать актёр Юрий Стоянов. Фото © ТАСС / Виталий Невар
Сегодня, 17 февраля, именины могут отмечать:
- Александр
- Алексей
- Андрей
- Анна
- Аркадий
- Борис
- Василий
- Георгий
- Дмитрий
- Екатерина
- Иван
- Иосиф
- Кирилл
- Мефодий
- Михаил
- Николай
- Пётр
- Серафим
- Сергей
- Сидор
- Фёдор
- Юрий.