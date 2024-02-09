Интервью Путина Карлсону набрало 3,6 млн просмотров за 21 минуту в соцсети X
Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото © tuckercarlson.com
Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое в соцсети X выложил американский журналист Такер Карлсон, набрало 3,6 млн просмотров спустя 21 минуту после размещения.
Лайкнули видео 92 тысячи пользователей.
Также посмотреть интервью можно на сайте американского журналиста Такера Карлсона. Ради беседы с главой государства экс-ведущий Fox News прибыл в Москву. Он признался, что поводом для разговора стало абсолютное неведение жителей США по поводу происходящего в России и на Украине. Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.