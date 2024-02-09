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8 февраля, 23:54

Интервью Путина Карлсону набрало 3,6 млн просмотров за 21 минуту в соцсети X

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото © tuckercarlson.com

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото © tuckercarlson.com

Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое в соцсети X выложил американский журналист Такер Карлсон, набрало 3,6 млн просмотров спустя 21 минуту после размещения.

Лайкнули видео 92 тысячи пользователей.

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Также посмотреть интервью можно на сайте американского журналиста Такера Карлсона. Ради беседы с главой государства экс-ведущий Fox News прибыл в Москву. Он признался, что поводом для разговора стало абсолютное неведение жителей США по поводу происходящего в России и на Украине. Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.

Александра Вишнякова
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