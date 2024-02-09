Интервью Путина Карлсону набрало 3,6 млн просмотров за 21 минуту в соцсети X

"У ЦРУ нет алиби": Путин рассказал Карлсону, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"

"У ЦРУ нет алиби": Путин рассказал Карлсону, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"

Также посмотреть интервью можно на сайте американского журналиста Такера Карлсона. Ради беседы с главой государства экс-ведущий Fox News прибыл в Москву. Он признался, что поводом для разговора стало абсолютное неведение жителей США по поводу происходящего в России и на Украине. Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.