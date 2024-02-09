Кандидат в президенты РФ предложил сократить число чиновников и заменить часть из них ИИ

В России необходимо сократить число чиновников и сделать так, чтобы представители власти отказались от "роскоши". С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

"Уже сейчас мы видим две вещи, на которых экономить можно и нужно. Во-первых, это чиновники. Чиновников и проверяющих нам столько не нужно… Поэтому нужно провести оптимизацию чиновников и оставить тех, кто реально работает, а не просто печати ставит", — подчеркнул кандидат в президенты РФ в рамках презентации экономического блока своей предвыборной программы.

По его словам, в 2024 году государство потратит два триллиона рублей на содержание федеральных чиновников. Даванков предложил заменить некоторые функции госслужащих искусственным интеллектом (ИИ). Кроме того, вице-спикер Госдумы призвал сделать всё возможное, чтобы чиновники отказались от "роскоши". В частности, Даванков напомнил, что только у Пенсионного фонда недвижимости на 250 миллиардов рублей. После объединения ПФР и Соцстраха в регионах остались административные здания — "там есть такие дворцы, что российским пенсионерам и не снились", отметил кандидат в президенты.

По словам Даванкова, на обслуживание такой недвижимости тратятся большие деньги. Вместо этого лучше сдавать помещения в аренду бизнесу по льготной ставке, сэкономить на ремонте и получить налоги, ведь это источник дополнительных средств на нужды граждан, резюмировал парламентарий.