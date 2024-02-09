Кандидат в президенты РФ предложил сократить число чиновников и заменить часть из них ИИ
Кандидат в президенты России Даванков выступил за оптимизацию числа чиновников
В России необходимо сократить число чиновников и сделать так, чтобы представители власти отказались от "роскоши". С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков.
"Уже сейчас мы видим две вещи, на которых экономить можно и нужно. Во-первых, это чиновники. Чиновников и проверяющих нам столько не нужно… Поэтому нужно провести оптимизацию чиновников и оставить тех, кто реально работает, а не просто печати ставит", — подчеркнул кандидат в президенты РФ в рамках презентации экономического блока своей предвыборной программы.
По его словам, в 2024 году государство потратит два триллиона рублей на содержание федеральных чиновников. Даванков предложил заменить некоторые функции госслужащих искусственным интеллектом (ИИ). Кроме того, вице-спикер Госдумы призвал сделать всё возможное, чтобы чиновники отказались от "роскоши". В частности, Даванков напомнил, что только у Пенсионного фонда недвижимости на 250 миллиардов рублей. После объединения ПФР и Соцстраха в регионах остались административные здания — "там есть такие дворцы, что российским пенсионерам и не снились", отметил кандидат в президенты.
По словам Даванкова, на обслуживание такой недвижимости тратятся большие деньги. Вместо этого лучше сдавать помещения в аренду бизнесу по льготной ставке, сэкономить на ремонте и получить налоги, ведь это источник дополнительных средств на нужды граждан, резюмировал парламентарий.
Напомним, что выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Среди кандидатов, кроме Даванкова, Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
ТАСС / Валерий Шарифулин