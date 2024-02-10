Тайна галактики: Учёные рассказали о загадочной аномалии на краю Млечного Пути Астрономы понаблюдали за движением звёзд и заметили трудно объяснимую вещь. Мы явно не совсем понимаем, что нас окружает в нашей же галактике. 9 февраля, 21:44 Обложка © Shutterstock

Вообще, по всем сложившимся сейчас представлениям, простирающийся над нами в небе белой полосой диск Млечного Пути (видный нам с ребра) — лишь крошечная верхушка чудовищного "айсберга", который не видно ни в один телескоп. И то же самое — практически с любой другой галактикой. Этот "айсберг" — так называемая тёмная материя: таинственное вещество, которого в космосе в несколько раз больше, чем всех звёзд и галактик, вместе взятых. Во всяком случае, гравитация у него во много раз сильнее. Но никакой свет, никакое электромагнитное излучение оно не испускает, не отражает, то есть никак не прослеживается. Между тем, как понимают учёные, раз гравитацию (а значит, массу) оно имеет, значит, это какое-то вещество, материя. И вокруг Млечного Пути простирается просто гигантской невидимой сферой, в которую наша галактика и заключена.

Млечный Путь в ночном небе. GIF © giphy

А сложилась эта картина после многочисленных наблюдений за движением звёзд. Так же, как вокруг звёзд кружатся их планеты, сами звёзды водят хороводы вокруг центра своей галактики. И наша Солнечная система тоже вокруг него вращается и делает полный оборот примерно за 240 миллионов лет. А по тому, что происходит внутри нашей планетной системы, учёные сделали вывод, что существует некий общий гравитационный закон: чем дальше небесное тело от центра притяжения, тем медленнее оно вокруг него вращается. И это абсолютно безотказно работает в масштабах вообще любой планетной системы, какую астрономы в космосе обозревают.

Но вот в масштабах галактических это, в общем, тоже работает, но не совсем. Учёные взяли расчётную скорость движения звёзд в разных частях галактики, сравнили со скоростью, реально наблюдаемой, и получили загадочный феномен: почему-то на окраине Млечного Пути, в самой дали от центра, звёзды движутся гораздо быстрее, чем должны. Как будто их что-то невидимое ускоряет.

Сравнение расчётной (белая кривая) и реально наблюдаемой (зелёная кривая) скорости движения звёзд в Млечном Пути. GIF © giphy

А когда астрономы "взвесили" Млечный Путь, то есть оценили совокупную массу всего, что они в галактике прямо или косвенно видят, то эта общая масса оказалась слишком мала, чтобы удерживать в целости всю эту великолепную спиральную конструкцию. Для этого нужна в несколько раз большая масса. Поэтому сейчас наука и "ощущает" присутствие вокруг галактики огромного гало невидимой, но очень тяжеловесной материи. Более того, впоследствии сложилось мнение, что так же, как видимая материя, эта тёмная материя имеет свойство концентрироваться, то есть тоже имеет какой-то очень плотный центр. И он, судя по всему, примерно совпадает с наблюдаемым центром галактики. К примеру, в середине у Млечного Пути (как и многих других галактик) есть "перемычка", некая вытянутая структура. Так вот, оказалось, что она постепенно замедляет своё движение вокруг центра. И замедляется она, как считают учёные, из-за того, что "трётся" о плотный сгусток невидимой материи. То есть ближе к центру звёзды кружатся медленнее, чем надо, а на задворках, наоборот, подозрительно быстро. Из всего этого и составилась картина, по которой выходит так, что тёмная материя, собственно говоря, составляет процентов 95 всего галактического вещества, а видимый диск — это пятипроцентный мизер.

Но недавно учёные ещё раз измерили скорость движения звёзд. Как пишут, понаблюдали за более чем 33 тысячами звёзд. Вообще, их в галактике, предположительно, сотни или как минимум десятки миллиардов, но отслеживать их все не представляется возможным, да и не нужно: 30 тысяч на разных расстояниях уже дают полноценную картину. И что же получилось? А получилось не совсем то, что получалось раньше. А именно крайние звёзды хоть и действительно этой материей ускоряются, но не так сильно, как считалось до сих пор. То есть их скорость всё-таки оказалась немного меньше. Что это означает: что, видимо, ранее не совсем верно оценивалось предполагаемое количество тёмной материи в нашей галактике. И, таким образом, её общая масса (вместе с тёмной материей) на самом деле поменьше, чем раньше считали. То есть по поводу видимой материи (звёзд, планет и прочего) всё остаётся в силе, её ничтожное по сравнению со всем остальным количество сохраняет свои права в качестве "верхушки айсберга", а вот с самим "айсбергом" придётся разбираться.

Авторы Адель Романенкова