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9 февраля, 15:54

Россиянам рассказали, какие символы ни в коем случае нельзя использовать в паролях

Эксперт Зинченко: Надёжный пароль должен содержать по меньшей мере 12 символов

Чтобы создать надёжный пароль, необходимо добавить в него как можно больше различных символов. Таким советом поделился эксперт по кибербезопасности Ярослав Зинченко. По его словам, пароль должен содержать по меньшей мере 12 символов, а вот от использования своих дат рождения лучше отказаться.

"Старайтесь использовать минимум 12 символов, в которых будут заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Не нужно делать пароль из простых комбинаций в виде череды цифр или букв на клавиатуре из одного ряда", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, можно воспользоваться генератором паролей, он подберёт хороший вариант. А для пущей надёжности Зинченко рекомендует установить двухфакторную аутентификацию, которую будет генерировать специальная программа. В заключение эксперт посоветовал не записывать пароли в телефонных заметках или в ежедневнике. Более надёжный вариант — выучить их наизусть, а также использовать приложение для хранения паролей.

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Freepik / pvproductions

Наталья Исакова
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