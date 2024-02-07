В Госдуме заявили о необходимости россиянам учиться киберграмотности

Для создания безопасной онлайн-среды нужно не только развивать способы борьбы с мошенниками, но и повышать уровень цифровой грамотности россиян. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Сегодня, 7 февраля, отмечается Всемирный день безопасного Интернета.

Как отметил депутат, количество угроз в Сети растёт практически ежедневно, а аферисты постоянно совершенствуют свои схемы. В частности, они используют искусственный интеллект и социальную инженерию. При этом, по словам собеседника Life.ru, наиболее популярным видом мошенничества по-прежнему сегодня остаётся фишинг — рассылка пользователям сообщений, которые содержат вредоносные ссылки и файлы. Вместе с тем Немкин подчеркнул, что пользование VPN-сервисами также является крайне опасным из-за слива данных, заражения устройств и получения доступа к заблокированным ресурсам, содержащим деструктивный контент.

"Российская законодательная база отвечает вызовам времени и предоставляет полноценную защиту в Сети, однако мы с коллегами по Госдуме стараемся регулярно предлагать новые инициативы, чтобы сделать цифровую среду более безопасной и комфортной. <...> Нужно понимать, что у Роскомнадзора нет цели заблокировать все существующие VPN-сервисы: ведомство, наоборот, готово к диалогу с компаниями", — высказался парламентарий.