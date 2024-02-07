В Госдуме заявили о необходимости россиянам учиться киберграмотности
Депутат Немкин: Законодательная база РФ предоставляет полноценную защиту в Сети
Для создания безопасной онлайн-среды нужно не только развивать способы борьбы с мошенниками, но и повышать уровень цифровой грамотности россиян. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Сегодня, 7 февраля, отмечается Всемирный день безопасного Интернета.
Как отметил депутат, количество угроз в Сети растёт практически ежедневно, а аферисты постоянно совершенствуют свои схемы. В частности, они используют искусственный интеллект и социальную инженерию. При этом, по словам собеседника Life.ru, наиболее популярным видом мошенничества по-прежнему сегодня остаётся фишинг — рассылка пользователям сообщений, которые содержат вредоносные ссылки и файлы. Вместе с тем Немкин подчеркнул, что пользование VPN-сервисами также является крайне опасным из-за слива данных, заражения устройств и получения доступа к заблокированным ресурсам, содержащим деструктивный контент.
"Российская законодательная база отвечает вызовам времени и предоставляет полноценную защиту в Сети, однако мы с коллегами по Госдуме стараемся регулярно предлагать новые инициативы, чтобы сделать цифровую среду более безопасной и комфортной. <...> Нужно понимать, что у Роскомнадзора нет цели заблокировать все существующие VPN-сервисы: ведомство, наоборот, готово к диалогу с компаниями", — высказался парламентарий.
По словам Немкина, немалую роль в борьбе с киберпреступниками играют и крупные общественные организации. Они не только разоблачают фейки и налаживают диалог с аудиторией, но и помогают повысить уровень цифровой грамотности населения. К примеру, проект "Цифровая Россия", создателем которого стала партия "Единая Россия", реализует несколько направлений, целью которых является повышение киберграмотности молодёжи. Тем не менее крайне важно, чтобы сами граждане всегда сохраняли бдительность в Сети. Как добавил Немкин, следует аккуратно нажимать на любые подозрительные вложения в письмах, обращать внимание на наличие опечаток или подозрительных символов в адресе электронной почты отправителя и URL-адресе. Также лучше отказаться от использования публичного Wi-Fi и всегда пользоваться надёжным антивирусом, резюмировал депутат.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что запрет на популяризацию VPN в России вступит в силу c 1 марта 2024 года. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что введение полного запрета на использование таких сервисов в настоящий момент не планируется. Парламентарий добавил, что VPN не гарантирует полной конфиденциальности, поэтому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц.
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