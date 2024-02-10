Как влюблённость влияет на тело и мозг: 10 удивительных фактов Врач Павлова сообщила, что влюблённость облегчает боль и улучшает сон 10 февраля, 14:55 Влюблённость улучшает память и снижает боль. Обложка © Freepik

Состояние влюблённости помогает человеку противостоять серьёзным заболеваниям, а также улучшает качество сна. Об этом рассказала в телеграм-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

"Совместный сон обычно более беспокойный, но при этом качественно он лучше. Мы действительно больше ворочаемся, если спим не одни, но при этом мозг лучше отдыхает. Совместный сон положительно влияет на психическое состояние, память и способность решать проблемы", — отметила она.

Также во время поцелуев с партнёром происходит обмен микробами, за один раз можно получить аж 80 миллионов бактерий, а значит, иммунитет сильно укрепится, продолжила медик. Кроме того, времяпрепровождение с любимым снижает уровень С-реактивного белка, который отвечает за разного уровня воспаления, поэтому у влюблённых ниже риск заработать диабет, проблемы с сердцем и получить опухоли.

По словам Павловой, достаточно просто находиться рядом с партнёром, что приведёт к выбросу окситоцина. Как результат — улучшается настроение, притупляется любая боль, снижается стресс. В последнем случае уменьшение нервозности благоприятно скажется на всех процессах в организме: пройдут тошнота и расстройство кишечника, так как окситоцин усиливает мышечные сокращения желудка. И наконец, любовь способствует выбросу дофамина, который отлично улучшает мозговую деятельность, прежде всего память.

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Авторы Татьяна Миссуми