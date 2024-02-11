В Госдуме забраковали идею разрешить есть продукты в магазинах до оплаты на кассе

В Госдуме выступили с предложением разрешить покупателям есть продукты в магазинах до оплаты на кассе. Речь только о товарах в упаковке и с фиксированной ценой. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, рассказало РИА "ФедералПресс", высказался против этой инициативы.

Кирьянов заявил, что в таких предложениях нет особого смысла, потому что это никак не связано с оценкой качества продукта. Сегодня в торговой системе вводится практика, запрещающая продавать просроченные продукты на кассе. Это связано с маркировкой, с тем, чтобы качество продуктов для россиян действительно соответствовало запросам.

"Маркировка сегодня — это наиболее эффективный инструмент "обеления" любых товарных групп. Мы можем убедиться в этом на примере молочной продукции, питьевой воды, красной икры. Если эта инициатива затрагивает именно вопросы качества, чтобы человек убедился в том, что соблюдены все необходимые требования, что продукт не просрочен, то такого делать не надо", — отметил депутат.

Кирьянов заявляет, что маркировка позволяет получить объективный показатель, а проба продукта перед кассой — это субъективное суждение каждого покупателя. Из-за этого может возникнуть большое количество споров между потребителями и сотрудниками торговых сетей.