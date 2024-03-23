Пурим в 2024 году: Какого числа праздник и можно ли работать в этот день В середине первого весеннего месяца евреи отмечают один из своих самых весёлых и популярных праздников — Пурим. Life.ru рассказывает об истории, традициях и особенностях этого яркого праздничного карнавала. 22 марта, 21:00 Пурим — самый весёлый праздник религиозного календаря иудеев всего мира. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Воспоминание о спасении еврейского народа от истребления во времена персидского рабства является центральным моментом праздника Пурим. В название праздника зашифровывается слово "пур", что переводится как "жребий". В те времена Аман, верховный сановник персидского царя, бросал жребий, чтобы определить месяц, в котором планировалось полное истребление евреев. Однако благодаря великому чуду еврейский народ был спасён от этого ужасного судьбоносного предначертания.

Когда отмечают Пурим в 2024 году

Точная дата, когда евреи будут отмечать Пурим в 2024 году, зависит от различных факторов и нюансов. В Израиле дата определяется по лунному календарю. Если же ориентироваться по григорианскому летоисчислению, то праздник всеобщей еврейской радости приходит примерно в середине первого месяца весны. Однако в некоторых частях Земли обетованной праздник может быть отмечен с небольшой задержкой.

Важно учесть исторически сложившиеся временные различия. В первую очередь это касается Иерусалима, Тверии и Хеврона. Большинство евреев будут вспоминать своё спасение во времена персидского рабства с вечера 23 марта до вечера 24 марта. Само празднование начинается в сумерках и продолжится до захода солнца следующего дня.

На Пурим едят особые блюда. Ашкеназы пекут треугольные пирожки с орехами, маком или сухофруктами. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

История праздника

Истоки праздника Пурим уходят в глубокую древность. В 586 году до нашей эры правитель Вавилона Навуходоносор разрушил Иерусалим и увёл евреев в полувековое рабство. Это рабство продолжалось и когда власть в Вавилонском царстве захватили персы. Случилось так, что персидский царь Ксеркс Первый взял в жёны девушку Эсфирь (Эстер), не подозревая о её еврейском происхождении. Она была сиротой, а опекуном её был Мордехай, бывший советник иудейского царя. Он обещал воспитаннице, что будет всё время неподалёку, поэтому дни и ночи проводил возле царского дворца Ксеркса. Когда же мимо проезжал некий вельможа по имени Аман, Мордехай не оказывал ему должного почтения и не становился на колени.

Такое поведение "какого-то еврея" так возмутило Амана, что он решил отомстить не только Мордехаю, но и всем его соплеменникам. Будучи вхож к царю, он убедил Ксеркса в неблагонадёжности евреев и уговорил властителя устроить им настоящий геноцид. И царь разрешил, чтобы в назначенный день любой мог убить еврея, а его имущество взять себе. Аман же за это ещё и пожертвовал в казну 10 000 серебреников. Бросили жребий — и он выпал на 13-е число месяца Адар.

Пурим в картинках: увлекательный рассказ про историю и традиции еврейского праздника оживает на белой бумаге на ваших глазах. Видео © YouTube / STL CHANNEL Еврейский канал

Аман уже торжествовал победу и даже подыскал дерево, на котором лично собирался повесить Мордехая, но тут в историю вмешалось провидение. Ночью возле дворца Мордехай подслушал разговор стражников, участвовавших в заговоре с целью убить Ксеркса. Опекун Эсфири доложил куда следует, заговорщиков схватили, а его поступок записали в дворцовые книги. Когда Ксерксу прочитали эти записи, он решил наградить своего спасителя. Царь вызвал Амана и спросил, как бы тот отблагодарил человека, оказавшего царю неоценимую услугу. Аман почему-то решил, что речь идёт о нём, и сказал, что такого человека следует одарить дорогой одеждой, посадить на великолепного коня, а коня провести по улицам столицы, громко возглашая: "Так поступает царь с теми, кто оказывает ему услугу". "Так и поступи", — распорядился Ксеркс. Какова же была ярость Амана, когда он узнал, кого именно царь приказал чествовать!

Мордехай прознал о коварных планах Амана и передал весточку Эсфири. Та стала молить мужа отменить истребление её народа. Ксеркс, уже проникшийся симпатией к Мордехаю, страшно разгневался на Амана за его наговоры на евреев. Он сказал, что ему нужно подумать, и вышел в сад. На свою беду Аман в это время проник к царице и припал к её ногам, моля о заступничестве. В это время вернулся Ксеркс и застал вельможу в столь двусмысленном положении. Царь решил, что тот покушался на честь его жены, и немедленно приказал повесить Амана, причём на том самом дереве, на котором тот собирался повесить Мордехая.

Но как поступить с евреями? Царь не мог отменить свой указ, таковы были обычаи того времени. И Ксеркс нашёл выход — разрешил евреям оказать сопротивление! Евреям даже предписывалось защищать свою жизнь и своё имущество любыми способами и забирать в случае победы имущество того, кто на них нападал. Впрочем, евреи не стали ждать, они восстали и убили множество врагов (около 70 тыс. человек), причём и десять сыновей Амана подверглись одной участи со своим отцом. Так коварный замысел Амана обернулся против него самого и всех, кто выступал против евреев, а 13-е число месяца Адар стало основой для праздника Пурим.

Картина Рембрандта "Артаксеркс, Аман и Есфирь" (1660). Источник © Google Arts & Culture

Традиции праздника

С тех исторических времён два дня после этой важной даты стали днями радостного празднования и пира в еврейских общинах. Во время Пурима проводятся театрализованные представления , карнавальные шествия , а также традиционно отправляются праздничные угощения знакомым.

, , а также традиционно отправляются праздничные угощения знакомым. Из угощений особенно популярны маленькие треугольные пирожки с джемом — гоменташи ("уши Амана").

("уши Амана"). Хотя в целом еврейская традиция относится сдержанно к употреблению алкоголя, в Талмуде говорится, что на Пурим надо выпить так, чтобы не различать "проклятия Амана" и "благословения Мордехая".

так, чтобы не различать "проклятия Амана" и "благословения Мордехая". В ночь перед праздником в синагогах читают Свиток Эстер , а при каждом упоминании имени Аман звучат трещотки.

, а при каждом упоминании имени Аман звучат трещотки. В городах, которые в прошлом были окружены крепостными стенами, включая древнюю персидскую столицу Шушан, Пурим отмечается на следующий день, 14-й день месяца Адар, и называется Шушан-Пурим.

Можно ли работать в Пурим?

Пурим, по обычаю, начинают праздновать с окончанием поста. Это малый праздник — работать разрешено.

Авторы Андрей Соколов