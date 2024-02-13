"Пора заканчивать": Депутат предложил бороться с валентинками в российских школах

Педагоги несут ответственность за привитие детям правильных ценностей, поэтому должны контролировать, чтобы школьники не обменивались валентинками на 14 февраля. Такое мнение в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" высказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

"Увидели, как разносят валентинки в школе, — собрали класс, рассказали о Дне семьи, любви и верности, о нашем празднике, объяснили, почему так делать не надо. Не сработает с первого раза — расскажут ещё раз", — объяснил парламентарий.

По его словам, благодаря этому дети поймут, что празднование Дня святого Валентина то же самое, что празднование православными католического Рождества. Нужно уделять больше внимания собственным праздникам, ведь этот был всецело навязан Западом и пропагандирует чужие ценности.

"Очевидно, время поклонения всему западному, всему навязанному оттуда прошло. Пора заканчивать и с 14 февраля. <...> ...В основе праздника нет идеи создания семьи, нет идеи детей, правильного воспитания и традиций", — заявил Колунов, добавив, что нужно популяризировать День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, а не "праздник отношений".