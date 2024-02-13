"Страна.ua": В Днепре остановлена выработка энергии после повреждения ТЭС
Тепловая электростанция в Днепре прекратила выработку энергии после повреждений, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Предварительно, речь может идти о станции, принадлежащей ДТЭК (Днепроблэнерго). В компании ранее заявили о повреждении одного из объектов, не уточнив, о какой именно ТЭС может идти речь.
Ранее также сообщалось о взрывах в Днепре на фоне объявленной до этого воздушной тревоги. Их причина неизвестна, власти пока не прокомментировали данную информацию.
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Unsplash / Viktor Kiryanov