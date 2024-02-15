С известной планеты: В Берлине опознали взорвавшийся внеземной объект Учёные нашли упавшие на Землю обломки с немалым трудом: они оказались удивительно незаметны и покрыты чем-то полупрозрачным. 14 февраля, 21:44 Учёные нашли упавшие на Землю обломки внеземного объекта. Обложка © Shutterstock

То, что видели в небе над Берлином и Лейпцигом 21 января 2024 года, наверное, было не так впечатляюще, как событие в Челябинской области в 2013 году, но тоже очень эффектно. Челябинский метеорит не просто ярко горел в воздухе, он ещё при этом страшно грохотал и звуковым ударом повыбивал стёкла. При вхождении в атмосферу он, по расчётам, был в диаметре 18 метров. А летел со стороны Солнца, поэтому его заранее заметить было невозможно.

Этот германский метеорит, как выяснилось, астрономы заметили где-то за два-три часа до его падения и по его траектории определили, что это был околоземный астероид, который вращался вокруг Солнца в основном дальше пределов орбиты Земли, но регулярно её пересекал и таким образом "напрашивался" на встречу с нашей планетой. Такие астероиды называют аполлонами в честь первого обнаруженного тела с подобной орбитой.

Только астероидом его, вообще-то, назвать нельзя: по подсчётам, он был всего лишь примерно метровым. Значит, это был метеороид, а после того, как он метеором сквозь атмосферу прошёл и упал, стал метеоритом. Вернее, стал обломками метеорита. Учёные нашли эти обломки дней через пять в 50 километрах от Берлина среди полей. Как они потом рассказали, очень трудно было эти камни заметить. В основном метеориты как-то более или менее выделяются на общем фоне, покрыты характерной чёрной корочкой, которую называют коркой плавления. А эти обломки сами по себе бледные, похожи на серый гранит, и корка у них полупрозрачная.

Фрагмент метеорита 2024 BX1, который упал в Германии 21 января 2024 года. Фото © seti.org

Оказалось, что это редкая разновидность метеоритов под названием "обриты". В 1836 году первый известный науке такой метеорит упал в местечке Обр во Франции. С тех пор таких метеоритов нашли порядка 80. Пожалуй, их внешность может вызвать ассоциации с лунным грунтом. На самом деле в многотысячной общемировой коллекции метеоритов уже насчитывается порядка шести с половиной сотен лунных, геологи их достаточно хорошо изучили и эти обриты к ним не причисляют. По поводу них высказываются несколько иные подозрения.

Дело в том, что они явно магматические, то есть вулканической природы, в них очень мало кислорода, почти нет железа, а в целом это силикатные породы, силикаты магния. Всё это наводит планетологов на мысль, что они могут быть родом с Меркурия. Учёные говорят, что когда над Меркурием в 2008–2011 годах пролетал зонд Messenger, то он своими приборами собирал данные о составе поверхности и данные эти показывают неплохое сходство с составом обритов. Предполагают, что когда-то очень давно с Меркурием могло столкнуться какое-то явно немаленькое небесное тело — примерно в треть самого Меркурия. Тогда бы много меркурианских осколков полетело в космос, и не только в сторону Солнца, — часть из них могло оттолкнуть к другим планетам и в конечном счёте загнать в Главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, откуда они изредка теперь и попадают к нам на Землю.

Образец метеорита из группы обритов, выставленный в музее в США. Фото © Wikipedia

Правда, пока ещё нет достаточной уверенности, что всё это действительно так, — учёные ждут новостей от зонда BepiColombo, который запустили в 2018 году, к концу 2025-го он должен выйти на околомеркурианскую орбиту. Если это предположение насчёт обритов окажется верным, получится удивительная вещь: у нас в распоряжении давным-давно есть "готовые" образцы меркурианского грунта, за которым не надо лететь, который не надо добывать и доставлять на землю в капсуле, а мы и понятия не имели.

Авторы Адель Романенкова