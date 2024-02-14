Что означает оскорбление Байденом Нетаньяху Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как Израиль взял Байдена в заложники, а России остаётся только наблюдать, как весь исламский мир отворачивается от Вашингтона. 13 февраля, 21:41 Почему Байден оскорбил Нетаньяху. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Harnik

Засранец. Именно так президент Соединённых Штатов Джо Байден в период просветления называет лидера самого, пожалуй, главного союзника Америки — премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. И, как ни странно, американский президент в своих оценках недалёк от истины. Ведь израильский коллега его, по сути, подставил. И продолжает подставлять. И Байден ничего с этим сделать не может.

Причина злости Байдена к Нетаньяху

В самом начале кризиса в Газе Соединённые Штаты целиком и полностью встали на сторону Израиля. Поддержали все планы Тель-Авива в отношении Газы и даже присоединились к сомнительным заявлениям Нетаньяху о том, что удар по больнице Аль-Ахли нанесли не израильские военные, а палестинские боевики. Проще говоря, сами себя обстреляли.

Да, конечно, Соединённые Штаты действовали тогда исходя не столько из неких союзнических чувств, сколько из национальных интересов. Защищали единственного естественного союзника на Ближнем Востоке (курды, арабы, турки — все они для Штатов расходный материал, тогда как Израиль является их непотопляемым авианосцем в регионе). Кроме того, хотели руками разгневанного Израиля нанести поражение иранцам — для этого нужно было лишь позволить израильтянам уничтожить боевиков финансируемого Ираном ХАМАС в секторе Газа. Ну и, конечно же, исходили из собственных внутриполитических причин. Несмотря на то что значительная часть демократов придерживается скорее левых пропалестинских взглядов, основная масса американских избирателей всё-таки произраильская. Исходя из антимусульманских, идеологических и, в конце концов, личных чувств. Американские евангелисты так вообще больше произраильские, нежели американские евреи.

Исходя из всего этого Байден и поддержал Израиль. Однако американцы, по всей видимости, не учли ту степень озверения, с которой израильское руководство решит уничтожать Газу. Не боевиков ХАМАС, а именно Газу с мирными жителями, поскольку израильтяне, судя по всему, считают всех жителей Газы либо боевиками, либо сочувствующими боевикам. В результате уже на сегодняшний день в Газе десятки тысяч людей убиты. Причём убиты не втихую, а чуть ли не на камеру. Палестинские блогеры бегают по развалинам домов и снимают ошмётки тел, истерящих родственников, раненых людей, а кое-кто даже умирает в прямом эфире. И всё это выкладывается затем в Сеть.

Ну и, конечно, Соединённые Штаты недооценили самого Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер, которому сейчас абсолютно нечего терять, по максимуму вложился в эту операцию. Он понимает, что уничтожить ХАМАС и очистить весь сектор Газа от палестинцев будет крайне сложно. Он понимает, что реализация этого не гарантирующего результат сценария чревата огромным количеством жертв как среди мирного населения, так и среди израильских солдат. Но у него нет выхода. Как только операция закончится, Нетаньяху снесут — за все его просчёты. Поэтому он пытается продолжать войну до победного конца, не стесняясь ни массовых бомбардировок Газы, ни вторжения в Рафах (на юге сектора) — а значит, конфликта с Египтом, который в рамках достигнутых ранее договорённостей требует от Израиля не вводить войска в эту зону.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / AP / Avi Ohayon

Чем мешает Израиль США

И всё это Израиль и Нетаньяху делают с молчаливого непротивления со стороны Соединённых Штатов. А значит, США несут за эти действия чуть ли не такую же ответственность, как и сам Израиль. И это ведёт как к серьёзнейшему обострению отношений США со всем исламским миром, так, естественно, к невозможности каким-то образом подтягивать ту же Саудовскую Аравию к сдерживанию России и иным геополитическим проектам. Более того, все эти действия американцев лишь укрепляют в странах Залива мысли о том, что внешние сношения нужно диверсифицировать. Что нужно развивать связи с другими, более вменяемыми странами. Например, Китаем, Россией и даже Ираном.

Байден всё это понимает, но ничего сделать не может. Не может, например, взять и прекратить помощь Израилю. Его не поймут простые американцы, да и спонсоры Демократической партии из числа американских евреев. Любые его антиизраильские шаги будут подняты на щит республиканцами и позиционированы как предательство единственного естественного союзника на Ближнем Востоке. Поэтому Байден пытается посылать сигналы, среди которых и слово "засранец", и намерение выделить Израилю меньше денег, чем Украине. И, наконец, блокирование выделения денег под соусом того, что республиканцы Украине ничего не дают.

Почему Биньямину Нетаньяху всë равно

Однако Биньямин Нетаньяху все эти сигналы либо не считывает, либо демонстративно игнорирует. С другой стороны, он не способен остановить поток оскорблений и иных сигналов просто потому, что у него для этого недостаточно ресурсов. Нетаньяху может упорствовать и заставлять американцев смириться со своим поведением, но он не может отменить или изменить негативное отношение к себе со стороны американских элит. В том числе и потому, что целый ряд американских евреев позитивно относится к Израилю и не позволит Америке его бросить, но при этом целиком и полностью разделяет мнение Джозефа Байдена в отношении Нетаньяху.

Что же касается интересов России, то Москва может просто взять попкорн и с большим удовольствием посмотреть за тем, как Байден и Нетаньяху грызут друг друга. Как США и Израиль взаимно уничтожают собственную репутацию и собственный внешнеполитический инструментарий. Как весь Ближний Восток со всё большей ненавистью и отвращением следит за американской двуличной позицией и оправданием всех израильских действий, после чего делает правильные выводы. Нужные России выводы.

Авторы Геворг Мирзаян