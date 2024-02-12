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12 февраля, 15:41

От "этого типа" до "урода": Байден снова опустился до оскорблений в адрес Нетаньяху

NBC News: Байден трижды называл Нетаньяху в частных беседах с третьими лицами

Президент США Джо Байден, похоже, стал хуже относиться к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху — и даже в частных разговорах неоднократно называл его уродом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники из окружения хозяина Белого дома.

Один из собеседников издания отметил, что Байден и Нетаньяху знакомы "не один десяток лет" — и в последнее время американскому политику всё труднее скрыть раздражение по поводу его израильского визави. Это заметно по эпитетам, которые тот подбирает в разговоре, когда речь заходит о Нетаньяху.

"Раньше Байден презрительно отзывался о Нетаньяху как об "этом типе", а последние три раза называл его уродом", приводит слова источника NBC News.

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Ранее стало известно, что отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху следовать просьбам администрации США в вопросе боевых действий в секторе Газа всё больше разочаровывает американского лидера Джо Байдена. Прежде президента США уже ловили на нецензурной брани о Нетаньяху, но тогда речь шла о единичном эпизоде, который опровергли в Белом доме. Теперь же, говорят, Байден в принципе не выбирает выражений относительно израильского политика, который отказался беспрекословно ему подчиняться.

Обложка ©

Getty Images / Jacquelyn Martin, Sean Gallup

Марина Калегина
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