От "этого типа" до "урода": Байден снова опустился до оскорблений в адрес Нетаньяху

Президент США Джо Байден, похоже, стал хуже относиться к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху — и даже в частных разговорах неоднократно называл его уродом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники из окружения хозяина Белого дома.

Один из собеседников издания отметил, что Байден и Нетаньяху знакомы "не один десяток лет" — и в последнее время американскому политику всё труднее скрыть раздражение по поводу его израильского визави. Это заметно по эпитетам, которые тот подбирает в разговоре, когда речь заходит о Нетаньяху.

"Раньше Байден презрительно отзывался о Нетаньяху как об "этом типе", а последние три раза называл его уродом", — приводит слова источника NBC News.