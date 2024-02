Раскрыта загадка древнейшей стены Европы, найденной на дне Балтийского моря

Древняя каменная стена, найденная в 2021 года на дне Мекленбургского залива Балтийского моря, была построена доисторическими охотниками-собирателями. К такому выводу пришли учёные из Кильского университета в Германии, результаты их работы публикует журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).