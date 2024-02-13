Раскрыта загадка древнейшей стены Европы, найденной на дне Балтийского моря

Древняя каменная стена, найденная в 2021 года на дне Мекленбургского залива Балтийского моря, была построена доисторическими охотниками-собирателями. К такому выводу пришли учёные из Кильского университета в Германии, результаты их работы публикует журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

3D-модель стены, найденной на дне Балтийского моря. Фото © pnas.org

Будоражившая умы учёных стена, представляющая собой порядка 1600 сложенных камней, находится на глубине в 21 метр, простирается на более чем километр и, как считается, была сложена свыше десяти тысяч лет назад. Как отметил соавтор исследования Марсель Брадтмеллер, тогда население Северной Европы составляло менее пяти тысяч человек.

"Одним из их основных источников пищи были стада северных оленей, которые сезонно мигрировали через скудную растительность послеледникового ландшафта", — добавил он.

Именно в целях охоты, считают учёные, и могли пригодиться эта стена. Изначально её построили вдоль береговой линии озера или болота после частичного схода ледников. За тысячи лет уровень воды сильно поднялся. Потенциально эта стена — древнейшее монументальное сооружение в Европе