Урок гастрономии: В космосе наблюдают загадочный объект в виде сэндвича Самое интересное, что такое замечают уже не в первый раз, и притом на почти одинаковом расстоянии от нас. 16 февраля, 21:44 Обложка © Shutterstock

Оказывается, уругвайский гамбургер называется чивито, это их национальное блюдо. Интересно, что похожий на него объект в космосе недавно заметили североамериканские учёные из Военно-морской обсерватории США. Но не назвали гамбургером, а назвали по-латиноамерикански — "Чивито Дракулы". Дело в том, что из него торчат две некие нити, которые астрономы сочли похожими на клыки. Находится этот зловещий бутерброд в созвездии Цефея, примерно в 980 световых годах от Земли.

Объект "Чивито Дракулы" (слева) и предполагаемая модель его формирования (справа). Фото © Arxiv

Может быть, такое наименование — ответный жест: в 1985 году нечто удивительно похожее обнаружил чилийский астроном Артур Гомес, и объект тогда нарекли "Гамбургером Гомеса". Удивительно, что находится он примерно на том же расстоянии, что и "чивито", — порядка девятисот световых лет от нас. Только в другом созвездии — в Стрельце.

Объект "Гамбургер Гомеса". Фото © Wikipedia / NASA

Так вот, в обоих случаях научный аппетит вызывает вопрос, что это, собственно говоря, такое. Поначалу, когда увидели "Гамбургер Гомеса", подумали, что это сброшенная оболочка умершей не очень массивной звезды вроде Солнца — планетарная туманность. Но потом пришли к выводу, что так она ни с какого ракурса выглядеть не может. Теперь считают, что это на самом деле, наоборот, очень молодая, ещё формирующаяся звезда с окружающим её протопланетным диском. И этот диск нами просматривается "с ребра" как тёмная полоса между двумя светящимися "кусочками хлеба". А эти "булки" — свечение самой звезды.

Насчёт "уругвайского бутерброда" подозревают, что звезда по массе — максимум как восемь Солнц и ей не более десяти миллионов лет. Для сравнения: наше Солнце прекрасно себя чувствует уже более 4,5 миллиарда лет. Предполагается, что юное солнце в "чивито" ещё не оформилось, оно продолжает сжимать в себе собранную массу вещества и от этого сжатия оно очень горячее. Термоядерные реакции в нём уже идут, но пока ещё слабо, а основной источник энергии — трение от сжатия. Вот когда сожмётся как следует, тогда реакции пойдут нужной мощности и станут противодействовать гравитации. И так продлится миллиарды лет, пока водород не закончится.

Окружающий её протопланетный диск простирается, по оценкам, в радиусе 1650 расстояний от Земли до Солнца. И общая масса вещества в диске — одна пятая Солнца. Соответственно, это и будет общая масса рождающихся там планет с их спутниками, астероидных поясов и так далее. А "клыки Дракулы" — это, по версии астрономов, сдуваемое с молодой звезды вещество: по мере сжатия она испускает мощные потоки солнечного ветра, от неё идут колоссальные выбросы массы.

Но некоторые вещи остаются пока непонятными. Учёные говорят: чтобы получился эффект такого сэндвича, надо, чтобы в ближайшем пространстве вокруг звезды было сравнительно пусто, а уже плотный протопланетный диск должен её как бы кольцом окружать. Но если так, то, спрашивается, из чего же тогда в этой пустоте сама звезда образовалась? А ещё удивительно, что ни один из этих "бутербродов" не находится в том месте, где логично ожидать рождения новых светил, — в туманности, которая служит звёздными "яслями". И ни к какому звёздному скоплению эти загадочные сэндвичи тоже не относятся. Это одиночки. Правда, Солнце — тоже одиночка, но ему лет-то сколько — могло просто покинуть родное скопление. Кстати, высказываются подозрения, что Солнечная система появилась на свет в рассеянном звёздном скоплении М 67 в созвездии Рака. До него сейчас около 2700 световых лет.

Авторы Адель Романенкова