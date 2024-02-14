ЛНР и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих

Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Это важный шаг для открытия в Луганске филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, отметил руководитель республики.

"Около четырёх тысяч государственных и муниципальных служащих из нашей республики в прошлом году уже прошли обучение в Президентской академии. Это принципиальный момент для становления органов власти в регионе после воссоединения с Россией. Обучающиеся получили важные знания как по законодательству Российской Федерации, так и по эффективному управлению. В следующем году, по словам Алексея Геннадиевича, Президентская академия планирует удвоить количество программ и слушателей", — написал Пасечник в своём телеграм-канале.