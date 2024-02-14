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14 февраля, 18:38

ЛНР и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих

Глава ЛНР Леонид Пасечник и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Это важный шаг для открытия в Луганске филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, отметил руководитель республики.

"Около четырёх тысяч государственных и муниципальных служащих из нашей республики в прошлом году уже прошли обучение в Президентской академии. Это принципиальный момент для становления органов власти в регионе после воссоединения с Россией. Обучающиеся получили важные знания как по законодательству Российской Федерации, так и по эффективному управлению. В следующем году, по словам Алексея Геннадиевича, Президентская академия планирует удвоить количество программ и слушателей", — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

По его словам, важно, что в РАНХиГС дают не только теоретические знания. Так, своим практическим опытом делятся эксперты — заместители министров, руководители управлений, которые выступают в качестве преподавателей. Присутствовавший на встрече первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в свою очередь отметил, что необходимо не только подобрать управленцев для обучения, но и чётко определить конечную цель освоения программы. Поэтому власти ЛНР вместе с муниципалитетами формируют запрос на профиль специалистов, которые будут востребованы в республике.

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Никита Никонов
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