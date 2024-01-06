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6 января, 19:33

Сергей Кириенко и Леонид Пасечник наградили активных жителей ЛНР от имени Путина

Педагог из ЛНР Светлана Чуприна получила благодарность президента. Обложка © T.me / Леонид Пасечник

Педагог из ЛНР Светлана Чуприна получила благодарность президента. Обложка © T.me / Леонид Пасечник

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник от имени президента РФ Владимира Путина наградили активных жителей региона. Об этом говорится в телеграм-канале руководителя ЛНР.

Пасечник уточнил, что медали "За труды в культуре и искусстве" удостоен солист Луганской академической филармонии заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности президента получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна, а также активист Народного фронта, куратор проекта "Всё для Победы!" в ЛНР Алексей Малов.

Активист ОНФ в ЛНР Алексей Малов получил благодарность президента. Обложка © T.me / Леонид Пасечник

Активист ОНФ в ЛНР Алексей Малов получил благодарность президента. Обложка © T.me / Леонид Пасечник

"Знаю, с какой самоотдачей эти люди работают для развития нашего региона и всей России. Они настоящие патриоты, на которых стоит равняться. От души поздравляю с заслуженными наградами", — отметил глава ЛНР.

Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин посетили Запорожскую АЭС и город Энергодар
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А ранее Пасечник заявил, что жители полностью поддерживают решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. По его словам, в настоящее время глава российского государства выступает гарантом стабильности, экономического благополучия и победы.

Александра Мышляева
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