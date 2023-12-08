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8 декабря, 14:44

"Народ Луганщины с президентом!": Пасечник заявил, что ЛНР поддержит Путина на выборах

Пасечник: Жители ЛНР поддержат Путина на президентских выборах в 2024 году

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что жители полностью поддерживают решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. По его словам, в настоящее время глава российского государства выступает гарантом стабильности и экономического благополучия, а также гарантом победы.

"Сегодня Владимир Владимирович Путин дал своё согласие участвовать в президентских выборах 2024 года... От имени всей республики хочу сказать, что народ Луганщины с президентом!" — написал Пасечник в своём телеграм-канале, отметив, что ЛНР всегда была русской землёй.

Также Пасечник подчеркнул, что жители республики солидарны с многонациональным российским народом.

"Общая победа": Турчак поддержал решение Путина участвовать в выборах

"Общая победа": Турчак поддержал решение Путина участвовать в выборах

Напомним, что Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в разговоре со спикером Парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Главу государства уже поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также глава Крыма Сергей Аксёнов и другие.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Дарья Нарыкова
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