"Народ Луганщины с президентом!": Пасечник заявил, что ЛНР поддержит Путина на выборах
Пасечник: Жители ЛНР поддержат Путина на президентских выборах в 2024 году
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что жители полностью поддерживают решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. По его словам, в настоящее время глава российского государства выступает гарантом стабильности и экономического благополучия, а также гарантом победы.
"Сегодня Владимир Владимирович Путин дал своё согласие участвовать в президентских выборах 2024 года... От имени всей республики хочу сказать, что народ Луганщины — с президентом!" — написал Пасечник в своём телеграм-канале, отметив, что ЛНР всегда была русской землёй.
Также Пасечник подчеркнул, что жители республики солидарны с многонациональным российским народом.
Напомним, что Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в разговоре со спикером Парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Главу государства уже поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также глава Крыма Сергей Аксёнов и другие.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров