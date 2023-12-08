"Народ Луганщины с президентом!": Пасечник заявил, что ЛНР поддержит Путина на выборах

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что жители полностью поддерживают решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. По его словам, в настоящее время глава российского государства выступает гарантом стабильности и экономического благополучия, а также гарантом победы.

"Сегодня Владимир Владимирович Путин дал своё согласие участвовать в президентских выборах 2024 года... От имени всей республики хочу сказать, что народ Луганщины — с президентом!" — написал Пасечник в своём телеграм-канале, отметив, что ЛНР всегда была русской землёй.