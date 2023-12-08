"Общая победа": Турчак поддержал решение Путина участвовать в выборах
Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет нашей общей победой
Путин беседует с участниками торжественного мероприятия по случаю празднования Дня Героев Отечества. Обложка © Кremlin.ru
Народная поддержка лидера РФ Владимира Путина на грядущих президентских выборах станет общей победой для жителей страны. Соответствующее заявление сделал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Решение Владимира Владимировича об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах станут нашей общей Победой. За президента! За Великую Россию!" — написал он в телеграм-канале.
Напомним, Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Главу государства уже поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также глава Крыма Сергей Аксёнов.