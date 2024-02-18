Конец связи: Что случилось с легендарным "Вояджером" Генератор летящего в межзвёздном пространстве зонда служит уже полвека и всё ещё "жив". Проблема не в нём. 17 февраля, 21:45 Обложка © Shutterstock

Как сообщают в NASA, по состоянию на январь 2024 года "Вояджер-1" находился от Земли в 136 раз дальше, чем Земля от Солнца. То есть более чем в 20 миллиардах километров от нас. Это в несколько раз дальше Плутона. Он летит в направлении созвездий Геркулеса и Змееносца, каждую секунду преодолевает 17 километров, а за год пролетает больше трёх расстояний между Землёй и Солнцем (так называемых астрономических единиц, каждая "а.е." равна примерно 150 миллионам километров). Диалог между ним и Землёй занимает в общей сложности 45 часов: 22,5 часа идёт сигнал туда, столько же летит к нам ответ.

Одинаковые и запущенные почти одновременно в 1977 году "Вояджер-1" и "Вояджер-2" — это пока всё, что есть у человечества за пределами Солнечной системы, поэтому учёные ловят "каждое слово" от этих зондов в надежде успеть узнать как можно больше о неведомом пространстве. Кстати, там самое лучшее небо для астрономических наблюдений: никакой пыли, кристально чистый обзор. Так вот, "Вояджер-1" пересёк условную границу Солнечной системы в 2012 году. Значит, земная наука получает от него беспрецедентные данные вот уже почти 12 лет. На борту — десять научных приборов, один отказал в самом начале, ещё пять со временем по очереди отключали для экономии энергии, итого сейчас работают четыре.

Питаются оба "Вояджера" от радиоизотопных генераторов, которые вырабатывают электричество за счёт распада плутония-238. "Вояджер-2" недавно с основного генератора пришлось переводить на резервный, который там предусмотрен на случай скачков напряжения. Но у этого "второго" работает пять приборов, значит, расходуется чуть больше энергии. А "первый" — пока ещё на основном. И тем не менее, как сокрушённо признаются в NASA, с тех пор как он начал присылать бессмыслицу в ноябре 2023 года, он так и не выходит на нормальную связь. То есть команды с Земли он, судя по всему, принимает и выполняет, и даже что-то в ответ "говорит" на своём языке двоичного кода, но он как пластинка, которую заело, — всё время повторяет одну и ту же комбинацию единиц и нулей.

Об этом впервые рассказали в декабре 2023 года и тогда же объяснили, в чём, по всей видимости, дело: идёт какой-то сбой на этапе подготовки зондом очередного "пакета" данных для отправки на Землю. Пытались, конечно, выключить и включить, но, к сожалению, пока бесполезно. В NASA ещё надежду не теряют, что-то пытаются с этим делать: всё-таки генератор-то ещё дееспособен, его ещё на год могло бы хватить вполне, плюс резервный. Жалко бесценные данные терять. Так что пока официального объявления "Прощай, Вояджер-1" нет. Вот когда совсем перестанет что-либо "говорить", тогда и можно считать, что конец связи.

Авторы Адель Романенкова