Могут выселить в любой момент: Россиянам назвали главные риски аренды квартиры без договора

Собственники и квартиросъёмщики несут большие риски, если не заключают договор найма при аренде недвижимости. С какими последствиями могут столкнуться россияне в этом случае, объяснила юрист Анастасия Хандруева.

Так, квартиросъёмщика могут в любое время попросить съехать или подселить к нему кого-то ещё. По словам Хандруевой, в этом случае собственник также вполне способен повысить стоимость аренды. А ещё могут измениться условия проживания в квартире, предупредила эксперт.

"Например, устно была договорённость о наличии в квартире стиральной машины и холодильника, а по факту техника есть, но не работает. Собственник ещё и может предъявить требование, как будто "всё работало, а вы сломали, теперь платите", — подчеркнула специалист в беседе с "Лентой.ру".

У собственников другие риски при отсутствии договора найма. Так, например, квартиранты могут задерживать ежемесячные платежи. В таком случае жильцов приходится выселять через суд, дополнила эксперт. Кроме того, люди могут портить имущество — мебель и бытовую технику, а также забрать что-то при выселении. Хандруева напомнила, что при отсутствии договора о найме недвижимости будет очень сложно доказать, что имущество действительно находилось в квартире собственника. Тогда владельцам придётся покрывать ущерб за свой счёт.