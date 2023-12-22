Киров и Брянск возглавили рейтинг самого дешёвого съёмного жилья в России

Съёмное жильё в России за год подорожало в среднем на 9% — с 23 до 25 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков недвижимости сообщает сайт MK.ru. Стоимость аренды выросла в 27 городах страны, однако кое-где снять квартиру стало дешевле, чем в прошлом году: так, цена съёмного жилья в Калининграде потеряла 9% за год, а в Санкт-Петербурге — 3%. Ну а самое дешёвое жильё в России в 2023 году можно снять в Кирове и Брянске. Аналитики утверждают, что в среднем в обоих городах нужно платить около 13 тысяч рублей в месяц.



Москва и Сочи остаются в лидерах рейтинга по стоимости жилья в стране, но любопытно то, что за год цены на рынке аренды не изменились. В столице в среднем за съём жилплощади придётся раскошелиться на 60 тысяч рублей в месяц, а в Сочи попросят выложить в районе 40 тысяч.