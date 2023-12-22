Киров и Брянск возглавили рейтинг самого дешёвого съёмного жилья в России
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Съёмное жильё в России за год подорожало в среднем на 9% — с 23 до 25 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков недвижимости сообщает сайт MK.ru. Стоимость аренды выросла в 27 городах страны, однако кое-где снять квартиру стало дешевле, чем в прошлом году: так, цена съёмного жилья в Калининграде потеряла 9% за год, а в Санкт-Петербурге — 3%. Ну а самое дешёвое жильё в России в 2023 году можно снять в Кирове и Брянске. Аналитики утверждают, что в среднем в обоих городах нужно платить около 13 тысяч рублей в месяц.
Москва и Сочи остаются в лидерах рейтинга по стоимости жилья в стране, но любопытно то, что за год цены на рынке аренды не изменились. В столице в среднем за съём жилплощади придётся раскошелиться на 60 тысяч рублей в месяц, а в Сочи попросят выложить в районе 40 тысяч.
Спрос на долгосрочную аренду жилья при этом увеличился в 29 из 33 городов, которые участвовали в выборке. Наиболее заметный рост зафиксирован в Новосибирске (на 29% за год), Екатеринбурге и Томске (по 27% ). В Москве и Санкт-Петербурге спрос на аренду жилья увеличился на 14% и 13% соответственно.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею правительства продлить программу по выдаче семейной ипотеки, которая сейчас рассчитана до 1 июля 2024 года. Кстати, Лайф уже писал о том, как накопить на первый взнос по ипотеке, тем более что в России установлен новый рекорд по нераспроданной жилплощади в новостройках. По состоянию на 1 ноября застройщики не нашли покупателей на 71 миллион квадратных метров.