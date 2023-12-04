Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 08:04

В России установлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках

РБК: В РФ поставлен новый рекорд нераспроданных квартир в новостройках

В России установлен новый рекорд по нераспроданной жилплощади в новостройках — 71,1 миллиона квадратных метров на 1 ноября текущего года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".

Так, доля таких квартир выросла до 67% от общего объёма жилья, находящегося в процессе строительства (на 1,9%). Причём это число стало самым высоким за всю историю наблюдений, превысив прошлый рекорд на 5,4 миллиона квадратных метров. Годом ранее объём такого жилья был скромнее — порядка 66 миллионов квадратных метров.

Указывается, что больше половины нераспроданного жилья уже выставлено на продажу, а оставшееся приходится на проекты, торговля которыми ещё не началась. Причём снижения стоимости жилплощади, несмотря на всё это, не ожидается.

С 1 декабря на рынке недвижимости сложится нетипичная ситуация: как она отразится на стоимости квартир и домов

С 1 декабря на рынке недвижимости сложится нетипичная ситуация: как она отразится на стоимости квартир и домов

Ранее в Центробанке провели исследование и выяснили, что на российском рынке недвижимости наблюдается разрыв между ценами на вторичку и новостройки. Так, с начала года он вырос на 10%.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Смышляев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Недвижимость
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров