В России установлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках

В России установлен новый рекорд по нераспроданной жилплощади в новостройках — 71,1 миллиона квадратных метров на 1 ноября текущего года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".

Так, доля таких квартир выросла до 67% от общего объёма жилья, находящегося в процессе строительства (на 1,9%). Причём это число стало самым высоким за всю историю наблюдений, превысив прошлый рекорд на 5,4 миллиона квадратных метров. Годом ранее объём такого жилья был скромнее — порядка 66 миллионов квадратных метров.

Указывается, что больше половины нераспроданного жилья уже выставлено на продажу, а оставшееся приходится на проекты, торговля которыми ещё не началась. Причём снижения стоимости жилплощади, несмотря на всё это, не ожидается.