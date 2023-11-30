В ЦБ заявили о росте разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках жилья

Центробанк РФ провёл исследование, в результате чего установил, что разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья в стране вырос на 33 п.п. с 2019 года, а также на 10 п.п — за 2023 год.

"Длительное действие льготных ипотечных программ привело к быстрому росту цен на квартиры в новостройках. В результате с 2020 года значительно увеличился разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья: к 1 октября 2023 года он достиг 42%, хотя до массового запуска льготных ипотечных госпрограмм не превышал 10%", — говорится в пресс-службе Банка России.

В обзоре также отмечается, что такой разрыв несёт риски для заёмщиков и банков, в результате чего стоимости ипотечного жилья "может оказаться недостаточно для погашения обязательств по кредиту".