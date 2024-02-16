В ЦИК распределили эфирное время между кандидатами в президенты России

Центральная избирательная комиссия распределила бесплатное эфирное время на пяти ТВ-каналах между кандидатами на должность президента Российской Федерации. Трансляции будут вести Первый канал, "Россия-1", "Россия 24", "ТВ-центр" и ОТР, а также радио "Маяк", "Вести FM", "Россия", сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

"Согласно закону, на каждом телеканале, радиоканале предоставляется по семь часов бесплатного эфирного времени. Для проведения совместных агитационных мероприятий отводится три с половиной часа на каждом канале, партиям на каждом канале отведено по два часа двадцать минут в целом на три партии, то есть на каждую по 46 минут", — рассказала она.

Бударина отметила, что из 35 часов почти 12 выделено для агитации партий, выдвинувших кандидатов. 17 часов 30 минут предоставится для дебатов, а шесть часов — для размещения агитационных роликов претендентов.