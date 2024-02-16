Найдена самая заразная и опасная инфекция

В последние годы в ряде стран выросла заболеваемость корью. В 2023 году в России инфекцию подхватило в 262 раза больше детей, чем годом ранее. Для кого корь представляет особую опасность и как с ней справиться, рассказал в беседе с aif.ru эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", к.м.н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач – педиатр-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Он назвал корь самой заразной и опасной инфекцией, поскольку она представляет угрозу для здоровья и жизни человека в любом возрасте. Основной риск приходится на детей от одного года до пяти лет, поскольку в таком возрасте иммунитет ещё не сформировался до конца. Однако малыши до шести месяцев имеют защиту от заболевания: они получают специфические противокоревые антитела от матери, если у неё есть прививка или она переболела раньше.

Чаще всего корь распространяется воздушно-капельным путём. Кроме того, этот вирус очень летучий. Он проникает в другие помещения через шахты лифта, вентиляцию и подъезд. Таким образом, если в многоквартирном доме один человек заболел корью, то весь дом окажется на карантине.

Во время кори у человека появляются на теле пятна Бельского – Филатова – Коплика, а спустя несколько дней возникает пятнисто-папулёзная сыпь. Она появляется в трёх шагах: сначала лицо, шея и верхний плечевой пояс, потом — туловище и в завершение — нижние конечности. Сыпь пропадает в таком же порядке, но на её месте остаётся пигментация. Также для кори характерны: резкий подъём температуры, насморк, кашель, краснота глаз и слезотечение. Среди осложнений выделяют пневмонию, круп, энцефалит.