Астрономы раскрыли, как звёзды влияют на Землю О том, что такое влияние возможно, а скорее всего, было и ещё будет, говорят подробные математические расчёты. По мнению учёных, глобальное потепление в далёком прошлом могло произойти под действием одной из достаточно известных звёзд. 21 февраля, 21:44 Как звёзды влияют на Землю. Обложка © Shutterstock

На этом изображении довольно легко заметить перевёрнутую букву М, образованную самыми яркими звёздами созвездия Кассиопеи. Мы с вами в городах и весях, кроме этой W, на этом участке неба ничего и не видим из-за засветки. А вот в телескопы видно очень многое.

Созвездие Кассиопеи (крестом обозначено местоположение звезды HD 7977). Фото © simbad.cds.unistra.fr

Крестом здесь обозначена звезда, которую можно увидеть на этом снимке только при очень сильном приближении. Вот она. Астрономам она хорошо известна и обозначена как HD 7977. Как подсчитали учёные, находится она почти в 247 световых годах от нас, по массе — примерно такая же, как наше Солнце, то есть небольшая.

Звезда HD 7977. Фото © simbad.cds.unistra.fr

Но дело в том, что звёзды только кажутся неподвижными относительно друг друга, а на самом деле всё в космосе находится в постоянном движении, и астрономы умеют вычислять скорость и траекторию этого движения. И по поводу этой незаметной нам HD 7977 подсчитали, что приблизительно 2,8 миллиона лет назад она пролетела настолько близко к Солнечной системе, что, можно сказать, задела её: она зашла внутрь той гипотетической сферы, в которой Солнечная система находится и которая именуется Облаком Оорта. Она, как считается, состоит в основном из ледяных глыб, которые время от времени являются к нам в качестве комет. Соответственно, если эту сферу потревожит целая звезда, то совершенно точно когда-нибудь в небе над Землёй от этого пролетают кометы в неожиданно большом количестве. Но, по математическим подсчётам учёных, этим последствия такой встречи могут не ограничиться.

Астрономы примерно оценили, на каком расстоянии от Солнца тогда почти три миллиона лет назад прошла та звезда, и в среднем получается около 0,2 светового года. Это при том, что сфера Облака Оорта находится приблизительно на расстоянии одного светового года. Учёные склоняются к тому, что какого-то катастрофического вреда Солнечной системе эта встреча не нанесла — и нас не ожидает на этой почве столкновение планет и прочий хаос. Но на параметры планетных орбит пролетевшая звезда повлиять могла, а именно могла изменить степень их вытянутости либо округлости. Это называется эксцентриситетом орбиты. А это тоже не последняя спица в космической колеснице. Если орбиту Земли хоть немного вытянуть, то климат по всей планете начнёт меняться. И есть подозрения, что такое действительно в истории планеты происходило.

К примеру, геологи по некоторым характеристикам древних горных пород видят, что 55–56 миллионов лет назад на планете по загадочным причинам случилось какое-то жесточайшее глобальное потепление. Вот сейчас мы паникуем, что может потеплеть на полтора градуса, а тогда потеплело минимум на пять, а то и на восемь. Событие записано как Палеоцен-эоценовый термический максимум. Продлился он — опять же, по геологическим признакам — около 200 тысяч лет. Какие были последствия? Углекислого газа в атмосфере стало в несколько раз больше, чем сейчас при всём нашем антропогенном бедствии. И в основном этот избыток двуокиси углерода тогда вобрал Мировой океан. Он окислился. Стали вымирать те животные, для которых это было слишком плохо. Так вот, есть такая гипотеза, что тогда орбита Земли была несколько более вытянутой. А почему? Что повлияло? Нельзя исключать, что какая-нибудь звезда мимо пролетела.

Данных о конкретно этом сближении нет, но дело в том, что астрономы пока ещё не научились заглядывать в этом смысле так далеко в прошлое. Но вот в прошлом менее далёком они такие события "видят" и даже составили целый соответствующий список. Одна звезда мимо нас пролетала 3,78 миллиона лет назад, другая — несколько сотен тысяч лет назад, а, скажем, 70 тысяч лет назад нас навещала двойная система карликовых звёзд — так называемая Звезда Шольца. И она тоже заходила в Облако Оорта. В целом собранная статистика говорит о том, что подобные встречи случаются, по геологическим меркам, достаточно часто.

Недавно исследователи решили попробовать вычислить, как на Солнечную систему должен был повлиять пролёт HD 7977 и какими, исходя из этого, должны были выглядеть орбиты планет до этой встречи, а именно в пору таинственного глобального потепления 56 миллионов лет назад. Результаты, конечно, очень нечёткие, потому что сроки огромные, а факторов очень много. Но в целом учёные говорят, что получившаяся картина вполне позволяет предполагать, что орбита Земли 56 миллионов лет назад достаточно сильно отличалась от нынешней и пролёты звёзд действительно могли влиять на планету.

Авторы Адель Романенкова