День иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших" — кому и в чём она помогает День памяти иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших" — это православный праздник, посвящённый иконе Божией Матери. Когда это событие отмечают верующие и какова его история, читайте на Life.ru. 17 февраля, 21:00 Праздник в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" отмечается 18 февраля. Фото © I amar prestar aen / Shutterstock.com

На первый взгляд, фраза "Взыскание погибших" звучит печально, но она не отражает истинного значения иконы, посвящённой Пресвятой Богородице. Напротив, она побуждает к жизни, спасению, очищению и возвращению на истинный путь. Этому святому образу и посвящён праздник, который верующие отмечают под занавес зимы.

Давайте же узнаем, когда празднуют День иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших", какова его история, кому и в чём помогает эта икона.

Когда отмечают День памяти иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших"

День иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших" все православные отмечают 18 февраля по григорианскому, то есть современному, календарю. В этот день мы должны забыть о ненависти и раздорах, а вместо этого вспомнить свои собственные грехи и искренне раскаяться в них. Пресвятая Дева услышит каждую нашу молитву и помолится за нас перед Иисусом.

Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших", входящий в архитектурный комплекс зданий РЭУ им. Г. Плеханова. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

История праздника

История иконы "Взыскание погибших" начинается примерно в VI–VII веке. В то время была написана повесть "О покаянии Феофила, эконома церковного, в городе Адане". Феофил служил при епископе Аданы. После смерти епископа его хотели избрать на его место, но Феофил отказался. Другой человек занял кафедру епископа и изгнал Феофила, считая его конкурентом.

Феофил разгневался и заключил сделку с Сатаной через колдуна-чернокнижника. Он отрёкся от Бога и Богородицы и получил сан епископа.

Спустя несколько лет Феофил начал беспокоиться о своей бессмертной душе, которую он так легко продал. Он искренне раскаялся за свои поступки, начал поститься и молиться. Богородица услышала его молитвы и стала ходатайствовать за него перед Богом. И однажды утром Феофил обнаружил на своей груди свиток с тем самым проклятым договором с Сатаной. Он сжёг свиток, а потом рассказал эту историю всему миру, проведя оставшуюся жизнь в покаянии.

В истории о Феофиле не упомянуто, к какому именно образу Пресвятой Богородицы обратился несчастный. Однако считается, что он назвал Деву Марию "Взысканием погибших", что послужило началом создания одноимённой иконы.

Существует и другая версия происхождения иконы, где рассказывается о разбойнике, который молился перед каждым своим преступлением и просил благословить его на "дело". Но Пречистая Дева не могла терпеть такого кощунства и явилась перед ним, укоряя его за святотатство. Разбойник осознал свои ошибки, раскаялся, отказался от грехов и стал жить праведной жизнью.

Обе версии истории иконы объединены идеей, что даже закоренелый грешник имеет надежду на спасение и Богородица может стать последней силой, способной удержать человека, находящегося на грани гибели в грехе, от окончательного падения.

Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" в Перове. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Кому и в чём помогает икона Пресвятой Богородицы

Как мы уже говорили ранее, название иконы "Взыскание погибших" не совсем точно отражает современную интерпретацию. Скорее стоит использовать слово "погибающих", потому что Пречистая Дева выслушивает молитвы людей, которые находятся на грани или уже переступили черту. Она не отказывается даже от тех, кто совершил тяжкие грехи, постоянно умоляя Господа об их прощении и спасении за них.

Многие люди обращаются к этой иконе с просьбами о разных вещах.

Одни молятся о прощении за свои грехи и о спасении.

и о спасении. Также просят о счастье в браке и материнстве.

Богородицу молят об исцелении от серьёзных болезней и об избавлении от вредных привычек.

и Некоторые молятся о победе над своими врагами, а другие просят защиты во время боевых действий .

. Некоторые обращаются с мольбой о помощи в поиске пропавших без вести.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

"Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших".

Молитва Богородице Дево Радуйся Валаам. Choir of the brethren of Valaam monastery. Видео © YouTube / Мир православия

"Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Неневестная Богоневесто, Богородице Марие, Госпоже мира и Надежде моя! Призри на мя, грешнаго, в час сей и Егоже из чистых кровей Твоих неискусомужно родила еси Господа Иисуса Христа, милостива мне соделай матерними Твоими молитвами; Того зревшая осужденна и оружием печали в сердце уязвившаяся, уязви душу мою Божественною любовию! Того в узах и поруганиях горце оплакавшая, слезы сокрушения мне даруй; при вольном Того ведении на смерть душею тяжце поболевшая, болезней мя свободи, да Тя славлю, достойно славимую во веки. Аминь".

"О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Заступнице и Покрове всех, к Тебе прибегающих! Призри с высоты святыя Твоея на мя, грешнаго (имя), припадающаго ко пречистому образу Твоему; услыши мою теплую молитву и принеси ю пред Возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа; умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды, скорби и болезни, да низпослет мне тихое и мирное житие, здравие телесное и душевное, да умирит страждущее сердце мое и исцелит раны его, да наставит мя на добрая дела, ум мой убо от помышлений суетных да очистит, исполнению же заповедей Своих мя научив, от вечныя муки да избавит и Своего Небеснаго Царствия да не лишит мя. О Пресвятая Богородице! Ты, "Всех скорбящих Радосте", услыши и мя, скорбнаго; Ты, именуемая "Утоление печали", утоли и мою печаль; Ты, "Купино Неопалимая", сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел врага; Ты, "Взыскание погибших", не попусти и мне погибнути в бездне грехов моих. На Тя бо по Бозе вся моя надежда и упование. Буди мне в жизни временней Заступница, и о жизни вечней пред Возлюбленным Сыном Твоим, Господем нашим Иисусом Христом, Ходатаица. Научи мя Тому убо с верою и любовию служити, Тебе же, Пресвятая Мати Божия, Преблагословенная Марие, благоговейно чтити до скончания дней моих. Аминь".

Авторы Андрей Ананьев