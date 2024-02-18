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18 февраля, 12:37

В Челябинске начали массово производить смертоносные БПЛА, названные в честь Героя России

SHOT: В Челябинске наладили массовое производство дрона-камикадзе "Антонов"

В Челябинске наладили массовое производство дрона-камикадзе "Антонов". Недавно смертоносные машины уничтожили крупный опорный пункт ВСУ, сообщил SHOT.

В Челябинске наладили производство смертоносных "Антоновых". Видео © t.me / SHOT

"Антоновы" могут подниматься на высоту до десяти километров, развивать скорость до 140 км/ч и нести три килограмма взрывчатки. Тестирование показало, что БПЛА способны поражать бронированные автомобили, пикапы, квадроциклы, а также наносить удары по опорным пунктам врага с противником внутри.

Инженеры уральской компании "Технопорт", специализирующейся на производстве этих "птичек", разработали дроны с максимальной устойчивостью к ветру, чтобы те всегда сохраняли нужный курс. БПЛА, кстати, названы в честь Героя России Александра Антонова. В планах челябинских разработчиков выпускать до пятисот таких дронов в месяц и отправлять их в зону СВО.

Появилось видео уничтоженного российскими FPV-дронами украинского бронеавтомобиля MaxxPro
Появилось видео уничтоженного российскими FPV-дронами украинского бронеавтомобиля MaxxPro

А ранее Life.ru публиковал видео уничтоженного российскими FPV-дронами украинского бронеавтомобиля MaxxPro. Точное число попаданий не указывается, но, судя по раскуроченному капоту и следам на кузове, машина сильно пострадала.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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