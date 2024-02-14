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14 февраля, 12:22

Появилось видео уничтоженного российскими FPV-дронами украинского бронеавтомобиля MaxxPro

Военкор Котенок показал видео с уничтоженным FPV-дронами украинского MaxxPro

Появилось подтверждение уничтожения в зоне проведения спецоперации очередного украинского бронеавтомобиля International MaxxPro. Соответствующее видео публикует военный корреспондент Юрий Котенок. По словам журналиста, вражескую машину поразили российские FPV-дроны.

Уничтоженный FPV-дронами украинский броневик MaxxPro. Видео © Telegram / "Военкор Котенок"

Число попаданий не указывается, однако, судя по раскуроченному капоту и следам на кузове, автомобиль очень сильно пострадал. Информация о погибших и пострадавших в результате атаки на бронеавтомобиль ВСУ также не раскрывается.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором российский военнослужащий спасся от украинского FPV-дрона, попросту сбив его палкой. После удара беспилотник рухнул на землю, а солдат спокойно ушёл.

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Telegram / "Военкор Котенок"

Матвей Константинов
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