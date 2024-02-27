День Сил специальных операций, День оптимиста, Кирилл-весноуказчик: Праздники и приметы 27 февраля Сегодня, 27 февраля 2024 года, свой праздник в России отмечают те самые "вежливые люди", которые 10 лет назад помогали Крыму "вернуться в родную гавань". А ещё на эту дату приходится несколько международных праздников, актуальных и для нашей страны. 26 февраля, 21:01 27 февраля отмечается День Сил специальных операций России. Обложка © Shutterstock

День Сил специальных операций

27 февраля в России отмечается праздник уникальных воинских подразделений — День Сил специальных операций. Несколько фактов о нём. Это официальный российский ведомственный, профессиональный праздник.

Входит в число памятных дней Вооружённых сил РФ.

Утверждён указом президента РФ от 26 февраля 2015 года.

Дата для Дня Сил специальных операций выбрана не случайно. Ровно 10 лет назад, 27 февраля 2014 года, некие вооружённые люди в камуфляжах без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной Республики Крым тогда ещё украинского региона. Затем они появились также в аэропорту Симферополя и на других стратегических объектах полуострова, а в марте обеспечивали безопасность при проведении референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. То, как они действовали, привело к появлению выражения "вежливые люди". В апреле того года президент РФ Владимир Путин подтвердил, что это были российские военнослужащие. С тех пор понятие "вежливые люди" стало синонимом военнослужащих Сил специальных операций (ССО ВС РФ).

ССО — это особая группировка Российской армии. Она высокоподвижная, специально обученная, технически высокооснащённая. Как и следует из названия, предназначена она для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России как внутри страны, так и за её пределами. Силы специальных операций могут вести разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия. Как правило, они применяются тайно, под непосредственным контролем высшего военного руководства или главнокомандующих Вооружёнными силами.

Это соединение достаточно молодое. Формирование Сил специальных операций началось в 2009 году в рамках общей модернизации армии. Официально о создании ССО было объявлено в марте 2013 года. В том же году в составе Сил специальных операций помимо сухопутной составляющей появились также воздушная и морская. Сегодня многие военнослужащие ССО встречают свой профессиональный праздник, героически выполняя долг в ходе специальной операции на Украине.

Международный день оптимиста

27 февраля отмечается Международный день оптимиста. Фото © Freepik

27 февраля свой праздник в России могут отмечать те, для кого стакан всегда наполовину полон, — на эту дату приходится Международный день оптимиста. Это интернациональный неофициальный праздник.

Появился в 2013 году в Канаде, откуда распространился по миру.

В России принято отмечать его в фиксированную дату — 27 февраля.

Международный день оптимиста 11 лет назад предложили в Канаде отмечать представители Клуба оптимистов — общественной организации, цель которой — продвигать позитивный настрой в обществе, активное участие в его жизни. Идею оценили и в других странах, правда, дата праздника слегка изменилась. Если в Канаде его отмечают в первый вторник февраля, то в России сложилась традиция делать это в фиксированную дату — 27 февраля.

Праздник неофициальный, к тому же довольно малоизвестный, поэтому каких-то связанных с ним правил или церемоний в нашей стране нет. Это просто день, когда принято чествовать оптимистов — тех людей, которые считают, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Именно их принято считать локомотивом прогресса за отсутствие страха перед будущим и других подобных барьеров.

Научно доказано: оптимизм позволяет людям жить дольше минимум на 10%. Оказалось, что и у женщин, и у мужчин в полтора раза больше шансов достичь 85-летия, если они не унывают. Причём учёные подчёркивают, что так обстоят дела у оптимистов отнюдь не потому, что у них меньше проблем, — трудностей у них столько же, просто они лучше с ними справляются. По мнению исследователей, это помогает обойтись без курения, алкоголя и вообще положительно влияет на здоровье. Они также напомнили, что пессимизм — разрешимая проблема, под руководством хорошего психолога можно улучшить отношение к жизни.

Международный день полярного медведя

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. Фото © Freepik / wirestock

27 февраля в России и других странах отмечается праздник, посвящённый грозному, но в то же время уязвимому животному, — Международный день полярного медведя, или День белого медведя. Рассказываем о нём. Это интернациональный экологический праздник.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 27 февраля.

Инициатор — общественная организация по охране белых медведей Polar Bears International (PBI).

Самый конец зимы выбран для Международного дня полярного медведя потому, что в этот период медведицы с новорождёнными детёнышами находятся в берлогах и это самое уязвимое время для хищника, признанного символом Арктики. В День белого медведя обычно проводятся различные мероприятия, цель которых — обратить внимание общества на необходимость защиты этих красивых животных. Особо актуален этот день для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя. Кроме России это Норвегия (архипелаг Шпицберген), Канада, Дания (остров Гренландия) и США (Аляска).

Не все знают, что белый медведь — это самый крупный хищный зверь на планете. Самцы в длину достигают двух с половиной метров, имеют вес до 600 килограммов. Несмотря на это, северные медведи очень быстрые: по суше они могут передвигаться со скоростью 40 километров в час, а плыть — до 10 километров в час. Не замерзнуть в 40-градусные морозы животному помогают мех и толстый слой подкожного жира. В природе белые медведи живут 23–27 лет, и редко в неволе зверь живёт дольше 35 лет.

По данным учёных, в мире насчитывается от 22 тысяч до 31 тысячи белых медведей. В России есть три субпопуляции: карско-баренцевоморская (около одной тысячи); чукотско-аляскинская (2,5–3 тысячи); лаптевская (не более 500 особей). Главная угроза для белого медведя — человек, расширяющий свою сферу влияния, а также из-за действий которого меняется климат. В результате эти животные теряют свою привычную сферу обитания и их численность сокращается. Крупнейший наземный хищник включён в Красную книгу России и в число 13 приоритетных видов национального проекта "Экология".

Всемирный день неправительственных организаций

27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций. Фото © Freepik / senivpetro

27 февраля в России отмечается праздник под названием Всемирный день неправительственных организаций (World NGO Day). Вот что известно о нём. Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 27 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате утверждения понятия "международная неправительственная организация" в ООН в 1950 году.

К этому дню обычно в разных странах приурочены различные общественные мероприятия, акции.

27 февраля 1950 года, утвердив понятие "международная неправительственная организация", ООН признала роль гражданского общества в решении важных для человечества задач. Отмечать День НПО (в России также используется аббревиатура НКО — некоммерческие организации) стали с 2014 года по инициативе участников IX форума НПО/НКО балтийских стран.

По данным ООН, в мире около 10 миллионов неправительственных и некоммерческих организаций и они играют важную роль в жизни человечества: помогают малоимущим, защищают интересы уязвимых слоёв населения, восстанавливают памятники культуры, защищают животных и так далее.

По данным Минюста, в России более 200 тысяч таких организаций, их деятельность регулируется федеральным законом от 1996 года. Согласно ему, некоммерческая организация — та, для которой извлечение прибыли и её распределение между участниками не является основной целью. Многие НКО работают благодаря грантам, субсидиям, частным пожертвованиям, а также получают выплаты из бюджета за оказание общественно полезных и социальных услуг. По данным Росстата, наиболее активно некоммерческие организации в нашей стране представлены в спорте. Также НКО распространены в сфере патриотического воспитания молодёжи, образовании, благотворительной деятельности, культуре, искусстве, предоставлении социальных услуг населению.

День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

Русская православная церковь 27 февраля чтит равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Россиянам он известен как один из составителей славянской азбуки наряду со своим братом Мефодием. Родились они в Македонии, жили в IX веке. Святой Кирилл получил великолепное образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора. В 857 году оба брата были посланы правителем в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар. В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтырь и многие богослужебные книги. Святой Кирилл скончался в 869 году от болезни в возрасте 42 лет. Перед смертью он завещал своему брату продолжать христианское просвещение своего народа.

Приметы 27 февраля

Кирилл-весноуказчик

В народе эту дату называли Кириллов день, или Кирилл-весноуказчик. Считалось, что по погоде этого дня можно понять, какой будет весна. Ясная погода — весна будет тёплая, а пока жди морозов.

Резкое похолодание — к поздней и сырой весне.

Глубокие сугробы — к богатому урожаю.

Снег начал таять — к скорой весне.

Синицы звонко щебечут — раннюю весну кличут.

Женщины на Руси этот день посвящали повитухам, которые принимали у них роды. Им относили подарки и гостинцы. В народе верили, что повивальные бабки магическим образом влияют на всю жизнь ребёнка.

На Кирилла-весноуказчика под запретом было выметание сора из избы — это приравнивалось к выбрасыванию счастья и достатка. 27 февраля не делали заговоры, не совершали обряды и не снимали порчу и сглаз. Это считалось большим грехом, за который последует очень жестокое наказание от высших сил. А вот благоприятным день считался для учёбы, познания чего-то нового, а также для различных сделок.

Именины 27 февраля

27 февраля может отмечать именины российский актёр Кирилл Пирогов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 27 февраля, именины могут отмечать: Кирилл

Михаил

Фёдор.

Авторы Вадим Андреев