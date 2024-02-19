В Томской области рабочие обнаружили огромную кость, похожую на бедро мамонта

В Асиновском районе Томской области рабочие обнаружили огромную кость, похожую на бедро мамонта. Об этом сообщает Mash Siberia.

Рабочие нашли огромную кость в Томской области. Видео © Telegram / Mash Siberia

По информации телеграм-канала, находка была обнаружена в поле около деревни Воронино-Пашня, где строится база отдыха. Кость передали в музей. По словам специалистов, без экспертизы невозможно точно установить, кому именно принадлежат останки, — на изучение требуется около полугода.

Это уже не первая такая находка в Томской области. В 2016 году, например, были найдены останки мамонта во время рытья котлована в Заварзине.