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19 февраля, 09:19

В Томской области рабочие обнаружили огромную кость, похожую на бедро мамонта

Огромная кость, похожая на бедро мамонта. Обложка © Telegram / Mash Siberia

Огромная кость, похожая на бедро мамонта. Обложка © Telegram / Mash Siberia

В Асиновском районе Томской области рабочие обнаружили огромную кость, похожую на бедро мамонта. Об этом сообщает Mash Siberia.

Рабочие нашли огромную кость в Томской области. Видео © Telegram / Mash Siberia

По информации телеграм-канала, находка была обнаружена в поле около деревни Воронино-Пашня, где строится база отдыха. Кость передали в музей. По словам специалистов, без экспертизы невозможно точно установить, кому именно принадлежат останки, — на изучение требуется около полугода.

Это уже не первая такая находка в Томской области. В 2016 году, например, были найдены останки мамонта во время рытья котлована в Заварзине.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии нашли останки неизвестных древних животных эпохи раннего плейстоцена. В частности, учёные обнаружили много костей носорогов, львов и мамонтовой фауны, которые "носят следы воздействия человека".

Дарья Нарыкова
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