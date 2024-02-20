Сохранить белизну надолго: Эксперт дала советы по уходу за носками

Каждая хозяйка знает о том, как тяжело отстирать грязные носки, и порой они попросту отправляются в мусор. Однако если следовать некоторым правилам, можно продлить жизнь этому виду белья, пишет "Газета.ru".

Как пояснила руководитель системы по управлению знаниями Synergetic Ольга Рыжкова, чем натуральнее состав носков, тем сложнее их отстирать, но зато можно применять более широкий спектр средств и температур.

Так, белые носки из 100% хлопка лучше стирать с порошком, в котором есть кислородный отбеливатель. Если в составе белья присутствуют синтетические волокна, не стоит часто прибегать к его использованию: в таком случае носки прослужат недолго. Для предварительной обработки пятен лучше использовать жидкие пятновыводители, стирать с порошком, но не выше 40 градусов.

"Стирайте белые вещи отдельно от остальных вещей. Таким образом вам удастся сохранить их белизну надолго. Если белые носки стали приобретать сероватый вид, замочите их в слабом растворе лимонной кислоты (10 г лимонной кислоты на 1 л воды), затем постирайте со стиральным порошком", — резюмировала продуктолог.