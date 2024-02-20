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19 февраля, 22:52

Под Одессой взорван автомобиль с членом "Правого сектора"* Кручининым и его женой

СМИ: Под Одессой взорван автомобиль с членом "Правого сектора"* и его женой

Взорванный автомобиль в Одесской области, член "Правого сектора"* и его жена. Обложка © t.me / Українська добровольча армія

Взорванный автомобиль в Одесской области, член "Правого сектора"* и его жена. Обложка © t.me / Українська добровольча армія

В Одесской области взорвался автомобиль Украинской добровольческой армии (УДА) с мужчиной и женщиной внутри. Как передают представители Главного управления Нацполиции по региону, взрыв произошёл в населённом пункте Гвардейское.

"Взрыв произошёл в селе Гвардейском. В результате <...> пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами", — говорится в сообщении полиции.

Стоит отметить, что правоохранители не назвали имена пострадавших, однако в УДА подтвердили, что было совершено нападение на их сторонника, члена запрещённого в РФ экстремистского "Правого сектора"* Альберта Кручинина. По данным украинских средств массовой информации, в результате происшествия вместе с ним пострадала его жена Наталья.

Задержан член "Правого сектора"*, агитировавший херсонцев вступить в организацию
Задержан член "Правого сектора"*, агитировавший херсонцев вступить в организацию

Ранее Life.ru писал, что в Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка. Романа Назарова собирались подорвать в автомобиле, но чиновник сам заметил подозреваемого и помог его задержать.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Алексей Соловьёв
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