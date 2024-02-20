Эксперт опроверг миф об эффективности популярного микса в борьбе со снегом

Использовать смесь сахара и соли для борьбы со снегом нерационально, пишет "Газета.ru" со ссылкой на представителя Уральского завода противогололёдных материалов (УЗПМ). Речь о том, что якобы такой "микс" сильнее воздействует на снег и наледь, при этом вред для автомобилей снижается.

"Соль в любом случае будет эффективнее бороться с гололёдом и снегом. Находясь на ледяной поверхности, соль топит приграничный слой с образованием водно-солевой смеси. Простой пример из жизни: если поставить в морозилку пресное сливочное масло, оно в итоге замёрзнет, а солёное — нет", — пояснили в УЗПМ.

Сахар же способен растопить снег и лёд, только если минимальная температура воздуха на улице -1 °C, а вот соль эффективно использовать уже при -10 °C, -12 °C. Более того, использовать природный сахар нерентабельно, ведь природных залежей сахара нет, а его производство — процесс дорогой.

Вместе с тем в УЗПМ посоветовали всё же бороться с зимней скользкостью при помощи многокомпонентных реагентов. Они полностью растворяются и эффективны даже при 30 градусах мороза. К тому же они менее опасны для окружающей среды, чем соль.