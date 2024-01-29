Скользкая тема: Россиянам объяснили, почему для борьбы с гололёдом у дома реагенты не очень подходят Эксперт Васильев: Бишофит и соль наиболее безопасны для борьбы с гололёдом 29 января, 11:58 Обложка © ТАСС / Олег Елков

Каждую зиму коммунальщики щедро посыпают тротуары и ступени различными средствами от гололёда. И каждую зиму за безопасное передвижение по улицам приходится платить грязными лужами в прихожей и соляными разводами на любимой обуви. Чем обработать крыльцо вашего подъезда или частного дома, чтобы этого избежать, Лайфу рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

Но с реагентами стоит быть аккуратнее. Крупные абразивы вроде гранитной или мраморной крошки могут оставить после себя царапины на крыльце из дерева или хрупкой плитки, а хлориды — разъесть лакокрасочное покрытие и привести к коррозии металлических дверных петель или самой двери. Последние, использованные в больших объёмах, также могут быть потенциально опасны для растений и домашних животных. Федор Васильев Основатель и генеральный директор компании "Главснаб", эксперт по строительным материалам

Наиболее популярным среди абразивов является песок, так как он дешевле и не застревает в подошве, как более крупная гранитная или мраморная крошка. Однако в частном доме Васильев не советует его использовать, потому что весной он может забить дренажную систему, поэтому посыпать дорожки и подход к дому лучше более крупной фракцией.

Среди химических реагентов предпочтение лучше отдать бишофиту — веществу на основе хлорида магния, которое при хорошей эффективности не наносит сильного вреда окружающей среде. Поваренная соль также достаточно безопасна, однако при температуре ниже -7 С° её эффективность сильно снижается.

"Если не хочется разбираться в тонкостях использования реагентов, можно раз и навсегда решить проблему с обледенением крыльца, постелив на входе специальный нескользящий резиновый коврик. Такое решение обойдётся относительно недорого, обеспечит хорошее сцепление с любой подошвой, но самое главное — поможет сохранить дом в чистоте", — говорит основатель и генеральный директор компании "Главснаб".

При гололёде существует высокий риск падений, и люди ищут разные способы, чтобы уберечь себя от беды. Многие этим пользуются: Интернет пестрит предложениями о различных "ледоходах", "ледоступах" и "неваляйсах", которые гарантируют защиту от падений. Эффективны ли эти приспособления и существует ли специальная "чудо-обувь", читайте в материале Лайфа.