Скользкая тема: Россиянам объяснили, почему для борьбы с гололёдом у дома реагенты не очень подходят
Эксперт Васильев: Бишофит и соль наиболее безопасны для борьбы с гололёдом
Обложка © ТАСС / Олег Елков
Каждую зиму коммунальщики щедро посыпают тротуары и ступени различными средствами от гололёда. И каждую зиму за безопасное передвижение по улицам приходится платить грязными лужами в прихожей и соляными разводами на любимой обуви. Чем обработать крыльцо вашего подъезда или частного дома, чтобы этого избежать, Лайфу рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев.
Но с реагентами стоит быть аккуратнее. Крупные абразивы вроде гранитной или мраморной крошки могут оставить после себя царапины на крыльце из дерева или хрупкой плитки, а хлориды — разъесть лакокрасочное покрытие и привести к коррозии металлических дверных петель или самой двери. Последние, использованные в больших объёмах, также могут быть потенциально опасны для растений и домашних животных.
Наиболее популярным среди абразивов является песок, так как он дешевле и не застревает в подошве, как более крупная гранитная или мраморная крошка. Однако в частном доме Васильев не советует его использовать, потому что весной он может забить дренажную систему, поэтому посыпать дорожки и подход к дому лучше более крупной фракцией.
Среди химических реагентов предпочтение лучше отдать бишофиту — веществу на основе хлорида магния, которое при хорошей эффективности не наносит сильного вреда окружающей среде. Поваренная соль также достаточно безопасна, однако при температуре ниже -7 С° её эффективность сильно снижается.
"Если не хочется разбираться в тонкостях использования реагентов, можно раз и навсегда решить проблему с обледенением крыльца, постелив на входе специальный нескользящий резиновый коврик. Такое решение обойдётся относительно недорого, обеспечит хорошее сцепление с любой подошвой, но самое главное — поможет сохранить дом в чистоте", — говорит основатель и генеральный директор компании "Главснаб".
При гололёде существует высокий риск падений, и люди ищут разные способы, чтобы уберечь себя от беды. Многие этим пользуются: Интернет пестрит предложениями о различных "ледоходах", "ледоступах" и "неваляйсах", которые гарантируют защиту от падений. Эффективны ли эти приспособления и существует ли специальная "чудо-обувь", читайте в материале Лайфа.