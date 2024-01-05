Россиянам рассказали, как затопить печь и не наломать дров

Банную печь следует топить поленьями хвойных деревьев, а камин лучше всего разжигать ольхой и берёзой. Такие советы в беседе с Лайфом дал Фёдор Васильев — эксперт по строительным материалам.

Хвойные дрова опасны тем, что сильно дымят и "хлопают", выбрасывая из огня угольки. Всё из-за высокого содержания смолы, которая находится в специальных кармашках и при сгорании высвобождается с характерным треском. Недостаток таких дров — их же основное преимущество: при сгорании смола выделяет эфирные масла, поэтому такие поленья подойдут для растопки бани, чтобы создать мягкий запах хвои Фёдор Васильев Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ"

По словам нашего собеседника, наибольшим спросом пользуются лиственные дрова, среди которых пальму первенства удерживают берёзовые. Дело в том, что в этом дереве содержится минимум влаги, из-за чего оно быстро сохнет и хорошо горит, в том числе благодаря дёгтю в своём составе. Обязательное условие для берёзовых дров — хорошая тяга в печи, ведь без неё дёготь будет образовывать много дыма и оседать на стенках дымохода.

"Ольха по характеристикам близка к берёзе: это дерево с низкой влажностью, горит практически без дыма и обладает приятным ароматом. Ольхой и берёзой обычно топят камины, так как они не трещат, а дают красивое пламя и сильный жар. Осину не используют как топливо, зато применяют для очистки дымохода: пар, который образуется при её сгорании, способен разъедать сажу и тем самым поддерживать дымоход в рабочем состоянии", — заметил Васильев.

Липа достаточно трудно разжигается, но очень интенсивно горит. Этому дереву приписываются целебные свойства: в старину липовые поленья обмазывали мёдом и клали в банную печь, а выделяемым при сгорании паром лечили незаживающие раны и болезни лёгких, напомнил собеседник Лайфа. Что до дешёвых ивы и тополя, то их брать эксперт вообще не рекомендует, поскольку они прогорают в момент, не давая почти никакого тепла. Использовать их стоит, лишь когда нет других дров.

Васильев также объяснил, что нельзя сжигать в печи или камине. Ни там, ни там лучше не сжигать картон: в его составе может быть типографская краска, полиэтилен и другие химикаты, которые выделяют ядовитые пары. Также от картона остаётся очень много золы, которая разлетается по всему помещению. Среди прочего, не рекомендуется класть в топку газеты и журналы, лакированные части мебели, ядовитые растения и мусор. Камин нельзя топить сырыми дровами или древесным углем, так как можно отравиться угарным газом. Какие же дрова самые лучшие? Большинство задач решается дровами из берёзы или ольхи, но иногда можно использовать иное топливо или комбинировать несколько пород — выбор зависит от задач и доступности конкретной древесины.