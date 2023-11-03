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3 ноября, 15:39

Россиян предупредили, чем может закончиться поход в баню с варикозом, месячными и эпилепсией

Банщик Ляхов: Нельзя посещать парную при обострении хронических заболеваний

Банщик и травник Василий Ляхов рассказал, с какими заболеваниями противопоказано посещение бани и парной и к чему это может привести неосторожных россиян.

По словам эксперта, посещать баню нельзя людям, имеющим психические и хронические заболевания. Также парные следует обходить стороной при наличии язв, так как банная обстановка может спровоцировать кровотечение.

"Женщинам в период месячных и в середине цикла не стоит ходить в баню. При психических заболеваниях, при неврологических, таких как эпилепсия, в баню ходить нельзя. Любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжётся кипятком либо о печку или травмируется об острую грань", подчеркнул в беседе с NEWS.ru травник.

Отказаться от бани необходимо людям, у которых имеются незаживающие раны и варикозное расширение вен.

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Ранее Лайф писал, что посещение бани положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она положительно влияет на нервную систему и гормональный фон. Все это укрепляет потенцию и эрекцию.

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freepik / gpointstudio

Ян Поланин
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