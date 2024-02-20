Умер автор победного гола в финале чемпионата мира по футболу 1990 года

Знаменитый немецкий футболист, чемпион мира 1990 года и автор победного гола в финальном матче Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает DPA.

Гол игрока сборной Германии Андреаса Бреме, ставший победным в финальном матче чемпионата мира по футболу против команды Аргентины. Видео © YouTube / Platynowy Productions

Причины смерти спортсмена не называются. В финале мундиаля 1990 года в Италии, где Германия играла против Аргентины, Бреме забил победный гол на 85-й минуте с пенальти. Таким образом ФРГ стала трёхкратным чемпионом мира. Кроме того, в составе национальной сборной полузащитник завоёвывал серебряные медали ЧМ-1986 и чемпионата Европы 1992 года, а также бронзовые — континентального первенства 1988 года. Всего он провёл 86 матчей и забил восемь голов.

На клубном уровне Бреме играл за "Саарбрюккен", "Кайзерслаутерн" (в составе клуба выиграл чемпионат и Кубок Германии), "Баварию" (чемпионат и Суперкубок), "Интер" (чемпионат Италии, Суперкубок и Кубок УЕФА) и "Сарагосу". В 1990 году авторитетный журнал France Football поставил Бреме на третье место в списке лучших футболистов мира, вручив ему "Бронзовый мяч", а в 1989 году издание Guerin Sportivo назвало немца футболистом года в Италии. Также хавбек дважды входил в состав символической сборной по итогам чемпионатов Европы и однажды — по итогам чемпионата мира.