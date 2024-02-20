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В России для 3D-протезов будут больше использовать отечественные алюминиевые сплавы

20 февраля, 13:53
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В России для 3D-протезов будут чаще использовать отечественные алюминиевые порошковые сплавы — поставки этих материалов в интересах российской медицинской отрасли в 2023 году выросли в три раза.

Применение порошковых металлов для аддитивного производства в медицине — новое направление для мировой алюминиевой отрасли в целом. Алюминий благодаря лёгкости, прочности и коррозийной стойкости является незаменимым для высокотехнологичного протезирования. Методом аддитивной печати изготовляются современные протезы с сервоприводами, микропроцессорами и зарядными аккумуляторами.

В 2023 году компания РУСАЛ в три раза увеличила поставки алюминиево-магниевых и алюминиево-скандиевых порошковых сплавов для протезирования методом 3D-печати. Такой рост объясняется замещением ушедших с отечественного рынка европейских поставщиков, а также развитием аддитивных технологий в российской медицине. В 2024 году компания планирует увеличить поставки сплавов для протезов ещё вдвое.

В России создали уникальный бионический протез уха
В России создали уникальный бионический протез уха

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал фантастическим механизм бионических протезов. "Просто невероятно, даже не верится", — говорил глава государства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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