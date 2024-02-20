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20 февраля, 17:02

Шойгу: Лишь 62 мобилизованных не вернулись в зону СВО после отпуска

Мобилизованные россияне за время ведения СВО побывали в отпусках, после чего обратно в зону боевых действий не вернулись только 62 человека. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о настроении в армии.

"У нас мобилизованным предоставляется по решению президента России отпуск. После полугода — 14 суток, без дороги. И у нас 270 тысяч [за первые полгода после мобилизации сходили в отпуск]. Сейчас уже вторую часть отпуска — ещё 230 тысяч. Не вернулись из отпуска знаете сколько? 62 человека, и то по причине болезни или ещё чего-то", — сказал Шойгу в интервью ТАСС.

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Шойгу: Свыше 1800 бойцов ВС РФ повторно вернулись в зону СВО после 4-го ранения

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска каждые полгода.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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