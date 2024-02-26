Астрономы поняли, где может прятаться таинственная Планета Х Поведение некоторых небесных тел на краю Солнечной системы давно намекает на влияние неизвестного массивного объекта, и астрономы провели полномасштабное обследование той подозреваемой части неба, где этот объект может быть. 25 февраля, 21:45 Астрономы поняли, где может скрываться таинственная "Девятая планета". Обложка © Shutterstock

На этом изображении показано то, что уже много лет не даёт покоя учёным: орбиты нескольких наблюдаемых небесных тел за Нептуном как-то загадочно вытянуты приблизительно в одних и тех же направлениях. А астрономы знают, как взаимная гравитация объектов видоизменяет их орбиты. Поэтому по характеристикам орбит они могут делать любопытные выводы. К примеру, именно по "поведению" Урана в своё время удалось вычислить Нептун: реально наблюдаемая орбита Урана отличалась от расчётной, потому что расчёты не учитывали влияние неизвестного тогда ещё Нептуна.

Загадочные орбиты некоторых транснептуновых объектов и предполагаемая на их основании орбита гипотетической "Девятой планеты". Фото © Wikipedia / Prokaryotes at English / MagentaGreen

Так вот, по орбитам этих подозрительных транснептуновых объектов астрономы составили приблизительные предположения о том, какой объект на них может влиять и где он может находиться. И картина сложилась такая. Предполагаемое расстояние — в среднем примерно в 550 раз дальше от Солнца, чем Земля. На языке исследователей космоса — 550 астрономических единиц. Одна астрономическая единица — это расстояние между Землёй и Солнцем, то есть около 150 миллионов километров.

Возможная масса таинственного объекта оценивается примерно в 6,6 массы Земли. Для сравнения: Нептун "весит" 17 Земель, а находится примерно в 30 астрономических единицах, и мы его без оптики не видим. Вообще, степень "заметности" объекта в космосе обозначена в астрономии как видимая звёздная величина, и чем эта величина выше, тем хуже объект видно. Объекты видимых звёздных величин выше 6,5 недоступны невооружённому глазу. У Нептуна — 7,8. А у гипотетической Планеты Х, или "Девятой планеты", при заданных массе и расстоянии она должна быть не менее 21. То есть нужен весьма мощный телескоп, чтобы её разглядеть.

Притом мало просто увидеть такой объект — чтобы распознать в нём планету, надо зафиксировать его смещение относительно звёзд, то есть его движение. А двигаться он при таком раскладе должен ужасно медленно. К примеру, Плутон делает полный оборот вокруг Солнца за 248 лет. То есть за то время, пока его в 1930 году открыли, а в 2006 году "отменили", то есть отчислили из списка планет, он даже не сделал одного годового круга. Меж тем Плутон от Солнца — примерно в 30–50 астрономических единицах (орбита вытянутая). А при расстоянии раз в десять большем период обращения планеты будет исчисляться тысячами лет. Если она существует, то очень возможно, что сама человеческая цивилизация не существует столько времени, сколько ей требуется на оборот вокруг Солнца. Это значит, у нас нет шансов заметить её сначала в одном месте, потом в другом. Вот в какой точке неба она сейчас есть (если есть), там она ещё сотни лет будет оставаться, и даже за тысячу лет проделает очень короткий путь по небесной сфере.

Где может быть эта точка, вычисляют по предполагаемым параметрам орбиты. Астрономы считают, что эта орбита должна быть очень сильно наклонена к плоскости вращения остальных планет, то есть к эклиптике. У Плутона угол этого наклона составляет 17 градусов. У "Планеты Х", по мнению учёных, он должен быть не менее 25–30 градусов. Рассчитывая на это, исследователи определили ту "полосу" на небесной сфере, где можно и нужно её искать. И стали просматривать и сличать снимки неба, сделанные обсерваторией Pan-STARRS, которая расположена на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа. Почему выбрали её? Во многом потому, что она специализируется на поиске астероидов, то есть движущихся относительно звёзд небесных тел. И притом "видит" объекты до 24-й видимой звёздной величины.

Какие результаты: по недавно опубликованным данным, удалось просмотреть 78% возможных мест обнаружения "Девятой планеты" и ни в одном из этих мест она не прослеживается. Как пишут учёные, оставшиеся 22% находятся внутри и в окрестностях той части неба, где мы видим Млечный Путь. А там заметить едва-едва смещающийся, крайне тусклый объект максимально сложно.

Исследователи отмечают, что если на основании отсутствия "Планеты Х" в 78% возможных точек решить, что её просто не существует, то тогда нужно искать другое объяснение наблюдаемым аномалиям на задворках Солнечной системы. Есть и ещё одна мысль: может быть, эта планета не в 550 астрономических единицах, а гораздо дальше. Тогда орбитальные параметры и возможные места её расположения на небе будут уже несколько другие. Продолжение следует.

Авторы Адель Романенкова