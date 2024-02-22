Опрос показал, сколько часов в день могут посвятить себе россияне

Пятая часть россиян (18%), сообщили, что у них остаётся до двух часов личного времени после работы и сна, пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующие исследования.

У 39% респондентов остаётся на себя 3–4 часа, у 28% — 5–6, у 9% — 7–10, у 3% — 11–12. Есть и те, кто может уделять себе 12 часов в день, таких 3%.

У 23% жителей Москвы на себя остаётся 1–2 часа в день, у 33% — 3–4, у 31% — 5–6. У 8% есть на себя 7–10 часов, у 1% — 11–12, у 4% — свыше 12. Что касается Санкт-Петербурга, 16% его жителей имеют 1–2 свободных часа, 44% — 3–4, 31% — 5–6, 9% — 7–10, 3% — 11–12, 4% — свыше 12.

В Екатеринбурге и Свердловской области 1–2 часа времени могут себе посвятить 22%, 3–4 — 35%, 5–6 — 30%, 7–10 — 9%, более 12 — 4%.