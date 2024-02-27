Сигнал с края света: Учёные взбудоражены загадочными данными зонда New Horizons Космический аппарат сейчас гораздо дальше Плутона и собирает там данные о происходящем на неизведанных окраинах Солнечной системы. 26 февраля, 21:44 Учёные взбудоражены загадочными данными зонда New Horizons. Обложка © Nasa.gov

Запущенный в 2006 году к Плутону New Horizons должен стать уже пятым в истории зондом-исследователем межзвёздного пространства. Напомним, предыдущие четыре — это "Пионеры" и "Вояджеры", техника полувековой давности, которая, впрочем (если говорить про "Вояджеры"), продолжает сообщать Земле, что видит там, где не бывало до неё ничто созданное человеком. Все четверо сейчас уже более чем в 110 (а то и 150) раз дальше от Солнца, чем Земля. Это в несколько раз дальше Плутона.

Так вот, New Horizons пока ещё не в такой дали, он сейчас в 58 астрономических единицах, то есть в 58 раз дальше Земли от Солнца. Тем не менее он уже ушёл довольно далеко от орбиты Плутона и преодолел те пределы, в которых (как считалось) простирается так называемый пояс Койпера. Парадокс: астроном Джерард Койпер не первым предположил, что за Нептуном должен был образоваться целый пояс в основном мелких небесных тел. Более того, он считал, что сейчас этого пояса уже давно нет, что он возник на ранних этапах Солнечной системы, а к настоящему времени Плутон их все "разогнал" куда-нибудь ещё подальше. А меж тем этот пояс, который оказался ныне здравствующим и прекрасно себя чувствующим, запомнился и официально именован как пояс Койпера.

Собственно говоря, Плутон находится в тех же пределах, что и пояс Койпера, — на расстоянии от 29 до около 50 астрономических единиц от Солнца. Кроме Плутона там наблюдается практически таких же размеров Эрида и ещё несколько карликовых планет поменьше, в том числе похожая на фасолину Хаумеа, Макемаке, Квавар. А в основном там летают ледяные глыбы, которые периодически являются к нам в качестве комет, и астероиды. И, конечно, от их столкновений между ними разносится пыль и мелкий щебень.

Пояс Койпера. Фото © Shutterstock

Астрономы всегда считали, что основная масса пояса Койпера сосредоточена там, где обретается Плутон, а дальше уже мало что там есть, а на расстоянии 55 астрономических единиц уже ожидали встретить практически пустоту. Именно в этом смысле данные New Horizons и удивили. Зонд по мере продвижения сквозь пояс Койпера измеряет в нём плотность вещества, и на расстоянии 55 астрономических единиц оказалось неожиданно много космической пыли. Это противоречит всем расчётам, и учёные сейчас пытаются найти этому объяснение.

Первый вариант: солнечный ветер, то есть постоянно летящий от Солнца поток частиц, на самом деле гораздо мощнее, чем мы думали, и он разносит космическую пыль на большие расстояния. Второй и, как пишут, более предпочтительный вариант: на самом деле на этих расстояниях находится неизвестная популяция более крупных тел, которые своими столкновениями крошат, пылят и так далее. По сути, это означает, что Солнечная система оказалась несколько больше, чем считалось до сих пор. Меж тем высказывались предположения, что на самом деле пояс Койпера может простираться и до 80 астрономических единиц.

Есть надежда, что в ближайшие годы мы это выясним: ожидается, что New Horizons сможет поддерживать связь с Землёй вплоть до достижения расстояния 100–120 астрономических единиц. Притом зонд пока что следует почти чётко в плоскости Солнечной системы (в так называемой плоскости эклиптики), и таким образом проходит сквозь всё то, что в ней есть. Меж тем "Вояджеры" и "Пионеры" в определённый момент у внешних планет "сворачивали", отклонялись и теперь летят под большими углами к Солнечной системе в разных направлениях. За счёт этого их совместными усилиями создаётся объёмная, всесторонняя картина межзвёздных просторов.

Авторы Адель Романенкова