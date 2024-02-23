Регион

Уведомления отключены

23 февраля, 13:04

Воспитатели детского сада под Петербургом обнаружили труп в служебном туалете

Труп мужчины обнаружили в туалете детского сада в селе Парголово под Петербургом. Об этом сообщает издание 78.ru.

Накануне в учреждении проходил детский спортивный праздник. К малышам пришли несколько родителей. После конкурсов воспитатель забрала ребят, чтобы взрослые смогли переодеться. Вечером одна из родительниц позвонила в сад с вопросом, забрал ли её муж ребёнка. Когда выяснилось, что нет, женщина приехала за ним самостоятельно. О том, что в здании кто-то остался, никто не догадывался.

Утром сотрудники садика не смогли открыть служебный туалет. После вскрытия двери они обнаружили тело мужчины, который, вероятно, решил там переодеться. Он всё ещё находился в спортивной форме, а рядом находилась сумка для одежды. Как считают воспитатели, он мог умереть из-за проблем со здоровьем. При этом на мероприятии мужчина ни на что не жаловался.

Суд над "чёртовой дюжиной" в Москве закончился смертью 13-го обвиняемого в туалете
Суд над "чёртовой дюжиной" в Москве закончился смертью 13-го обвиняемого в туалете

А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве обвиняемый умер в туалете Симоновского суда, а его труп нашли только спустя сутки. Всё это время никто не заметил отсутствия мужчины в зале. По предварительной информации, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Обложка ©

Freepik

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров