Воспитатели детского сада под Петербургом обнаружили труп в служебном туалете

Труп мужчины обнаружили в туалете детского сада в селе Парголово под Петербургом. Об этом сообщает издание 78.ru.

Накануне в учреждении проходил детский спортивный праздник. К малышам пришли несколько родителей. После конкурсов воспитатель забрала ребят, чтобы взрослые смогли переодеться. Вечером одна из родительниц позвонила в сад с вопросом, забрал ли её муж ребёнка. Когда выяснилось, что нет, женщина приехала за ним самостоятельно. О том, что в здании кто-то остался, никто не догадывался.

Утром сотрудники садика не смогли открыть служебный туалет. После вскрытия двери они обнаружили тело мужчины, который, вероятно, решил там переодеться. Он всё ещё находился в спортивной форме, а рядом находилась сумка для одежды. Как считают воспитатели, он мог умереть из-за проблем со здоровьем. При этом на мероприятии мужчина ни на что не жаловался.