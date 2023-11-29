Суд над "чёртовой дюжиной" в Москве закончился смертью 13-го обвиняемого в туалете
Обвиняемый умер в туалете суда Москвы и пролежал там целые сутки
Обвиняемый умер в туалете Симоновского суда Москвы, труп обнаружили только спустя сутки. Никто не заметил отсутствия мужчины в зале, сообщил Mash.
В конце заседания 46-летний Тимофей Т., который проходил обвиняемым по делу о мошенничестве группой лиц, пошёл в туалет, но в зал заседания не вернулся. Отсутствия подсудимого не заметил никто, поскольку обвиняемых было много — 13. Позже сотрудники закрыли суд на ночь. Только утром конвоир обнаружил труп. По предварительной информации, Тимофей скончался от острой сердечной недостаточности.
А ранее Лайф писал, что бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в камере в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. Следствие не обнаружило на теле покончившего с собой экс-бойфренда Волочковой следов насилия или борьбы. В камере Сергей Кузнецов находился один, поэтому основная версия его смерти — самоубийство.
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