Суд над "чёртовой дюжиной" в Москве закончился смертью 13-го обвиняемого в туалете

В конце заседания 46-летний Тимофей Т., который проходил обвиняемым по делу о мошенничестве группой лиц, пошёл в туалет, но в зал заседания не вернулся. Отсутствия подсудимого не заметил никто, поскольку обвиняемых было много — 13. Позже сотрудники закрыли суд на ночь. Только утром конвоир обнаружил труп. По предварительной информации, Тимофей скончался от острой сердечной недостаточности.